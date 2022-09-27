  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar! Kanada'dan Mahsa Amini kararı
Dünya

İran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar! Kanada'dan Mahsa Amini kararı

İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalanlar İran için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 01:17:00 -
İran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar! Kanada'dan Mahsa Amini kararı

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Amini’nin ölümünden sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Trudeau yaptığı açıklamada, "İran'ın tekrar tekrar insan haklarını hiçe saydığını gördük, şimdi bunu Mahsa Amini'nin ölümü ve protestolara yönelik baskıyla görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bugün, İran'ın sözde ahlak polisi de dahil olmak üzere düzinelerce kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağımızı duyuruyorum" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23