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Dünya İran duyurdu: Bunun için hazırız
Dünya

İran duyurdu: Bunun için hazırız

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Ermenistan ile Basra Körfezi arasında yeni bir transit koridoru oluşturmaya hazır olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 17:20:00 -
İran duyurdu: Bunun için hazırız

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Ermenistan ile Basra Körfezi arasında yeni bir transit koridoru oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kasımi, başkent Tahran'da Ermenistan Bölgesel Yönetimi ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kasımi, Ermeni mevkidaşı ile İranlı şirketlerin Ermenistan'da tünel, yol ve konut inşa etmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kasımi, "İran'ın konut inşası alanında iyi bir tecrübeye sahip olduğu göz önüne alınarak, Ulusal Konut Hareketi kapsamında İranlı inşaat şirketlerinin Ermenistan'da faaliyete geçirilmesine karar verildi." dedi.

Ermenistan üzerinden yeni bir kuzey-güney koridorunun oluşturulması konusunun da görüşmede ele alındığını aktaran Kasımi, Doğu Azerbaycan eyaletinin Nurduz bölgesi üzerinden Ermenistan'ı Basra Körfezi'ne bağlayacak yeni bir transit geçiş koridoru oluşturmaya hazır olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 21 Ekim'de Ermenistan'a yaptığı ziyaret sırasında Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlaması planlanan transit koridoru için İran, Hindistan ve Ermenistan arasında üçlü bir mekanizma kurmak istediklerini söylemişti.

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