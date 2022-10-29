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Dünya İran Devrim Muhafızları Komutanı protestocuları tehdit etti: 'Bugün son gün!'
Dünya

İran Devrim Muhafızları Komutanı protestocuları tehdit etti: 'Bugün son gün!'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, protestoculara "Bugün gösterilerin son günü artık sokağa çıkmayın" tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:39:00 -
İran Devrim Muhafızları Komutanı protestocuları tehdit etti: 'Bugün son gün!'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, protestoculara "Bugün gösterilerin son günü artık sokağa çıkmayın" tehdidinde bulundu.

İran devlet televizyonuna göre Tümgeneral Selami, Şiraz kentinde 26 Ekim'de IŞİD’in üstlendiği saldırının kurbanları için düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

“Artık sokağa çıkmayın”

Konuşmasında Jina Emini’nin ölümü sonrası başlayan ve yaklaşık bir buçuk aydır devam eden gösterilere değinen Selami, "Bunu İran'ın birkaç aldatılmış gencine söylüyoruz. Bugün gösterilerin son günü, artık sokağa çıkmayın. Bu milletten ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Olayların ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın kontrolündeki medya tarafından kışkırtıldığını savunan ve bu ülkelerden intikam alacaklarını söyleyen Selami, şöyle devam etti:

"Bilinçli olun, aldanmayın. Kendinizi düşman medyasının kontrolünden çıkarın. Bu zehir sizi, öğrencileri ve gençleri boğacaktır. İran ulusu bu eylemleri ve değerlerine yapılan hakaretleri kabul etmeyecektir."

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