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Dünya İngiltere'den yaptırım kararı
Dünya

İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere, 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 19:32:00 -
İngiltere'den yaptırım kararı

İngiltere, 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine aldı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, çelik üreticisi Evraz'ın eski üst yöneticileri olan Alexander Grigoryevich Abramov ve Alexander Vladimirovich Frolov'un yaptırım uygulanacak isimler arasına eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Rus nakliye ve inşaat şirketi OAO Tatavtodor'un Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Airat Mintimerovich Shaimiev ile AO TAIF Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Albert Kashafovic'in de İngiltere'nin yaptırım listesinde yer aldığı belirtildi.

Hükümetin yaptırım kararı kapsamında, 4 oligarkın ülkede seyahati yasaklanırken, tüm mal varlıkları da donduruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "Bugün Putin'e güvenen ve karşılığında onun savaş makinesini finanse eden 4 oligarka yönelik yaptırımları onaylıyoruz." dedi.

İngiliz hükümeti, Ukrayna'daki savaşın başlamasında bu yana aralarında 120 oligarkın da bulunduğu ve toplam servetleri 120 milyar sterlinin üzerinde olan 1.200 Rus vatandaşını yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

 

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