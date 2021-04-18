İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Chelsea oldu
İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) finale çıktı.
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City'i 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Turnuvadaki ilk yarı final müsabakasında, kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile 6 şampiyonluğu bulunan Manchester City karşılaştı.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ziyech'in 55. dakikadaki golüyle kazanan Chelsea, adını finale yazdırdı.
Chelsea'nin finaldeki rakibi, yarınki Leicester City-Southampton maçının ardından belli olacak.