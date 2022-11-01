İngilizler duyurdu: Türk şirketi dava ettik

Tatil yaptıkları otellerde çeşitli hastalıklara yakalandıklarını iddia ederek tazminat almakla ünlü İngiliz turistler, yazın tatil yaptıkları Antalya’daki otel hakkında dava açtı.

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, 140’tan fazla İngiliz turist Mukarnas Resort and Spa’da konaklarken tatillerini mahveden bir hastalığa yakalandıkları iddiasıyla dava açtı. Turistler otel genelinde sineklerin bulunduğunu, havuzların pis, açık büfedeki yemeklerin ise soğuk ve sağlıksız olduğunu iddia ediyor.

Mide ağrısı, kusma, ishal

140’tan fazla kişinin ‘ciddi mide rahatsızlıkları’ geçirdikten sonra avukatlara soruşturma talimatı verdiği ifade ediliyor. Etkilenenler arasında 45 yaşındaki Julie O’Sullivan, 46 yaşındaki partneri Gary Hunt ve iki çocuğunun da bulunduğu belirtiliyor. 29 Mayıs’ta tur operatörü Jet2holidays aracılığıyla tatil köyüne giden ailenin bir haftalık tatilin ilk birkaç günü içinde hastalandığı ileri sürülüyor. Her ikisi de teslimat şoförü olan O’Sullivan ve Hunt ile iki çocuğun mide ağrısı, kusma ve ishalden muzdarip olmaya başladığı belirtiliyor.

“Tüm tatil tam bir felaketti”

O’Sullivan, “Uzun zamandır buradan gitmeyi dört gözle bekliyorduk ama sadece iki gün sonra Harry ve ben hastalandık. Birdenbire ortaya çıktı ve ilk 24 saat boyunca kusma ve ishal sabitti. Sonra Gary ve Hannah’da başladı. Tatilimizin çoğunu odamızda geçirdiğimiz ve günübirlik gezilerin tadını çıkaramadığımız için korkunçtu. Bütün tatil tam bir felaketti ve şimdi bunu düşünmek hala üzücü.” dedi.

“Sinekler yiyeceklerin üzerine konuyordu”

Restoran alanında sineklerin bulunduğunu, büfedeki yiyeceklerin üzerine konduğunu ileri süren O’Sullivan, havuza kanalizasyon suyu karıştığını, restoran girişindeki dezenfektanların genellikle boş olduğunu, tuvaletlerin ise iğrenç ve pis olduğunu iddia ediyor.

“Hala yüzde 100 iyileşemedim”

42 yaşındaki James Beard ve 27 yaşındaki Lauren Scott yüzme havuzunda kaka gördüklerini ileri sürerek hem kendilerinin hem de 10, 9 ve 6 yaşındaki üç çocuklarının hastalandığını belirtti.

Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte otelde tatil yapan 38 yaşındaki Mark Clifton ise yolculuğuna üç gün kala mide krampları, ishal, terleme ve ateşten şikayet etmeye başladığını söyledi. Mide kramplarının eve döndükten sonra da devam ettiğini öne süren Clifton, hala da yüzde 100 iyileşemediğini söyledi.