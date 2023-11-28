İngiliz BBC, manipülasyonlarına devam ediyor

İşgalci İsrail'in savaş suçlarını görmezden gelen İngiliz yayın kuruluşu BBC, yeni bir algı operasyonuna imza attı. BBC, İsrail'in serbest bıraktığı bir Filistinlinin şunları söylediğini yazdı: "Sadece Hamas umurundaydı ve biz onları çok seviyoruz".

Oysa serbest bırakılan Filistinli mahkum, Arapça olarak, İsrail'in onları soğukta beklettiğini, elektriksiz tuttuğunu, biber gazı sıktığını ve ölüme terk ettiğini söyledi. BBC, İsrail'in yaptığı zulümlere ilişkin tek kelimeyi çevirisinde geçirmedi.