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Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta açılış maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:16:00 -
ING Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 28 maçın 27'sini kazanan Anadolu Efes, önceki haftalarda play-off'lara lider girmeyi garantiledi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Nisan Cumartesi:

13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.15 Galatasaray-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

17.30 OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka (Ankara)

18 Nisan Pazar:

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen (TOFAŞ)

17.15 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

Öte yandan Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşılaşması ertelendi.

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