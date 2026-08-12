İncir reçeli tarifi ev yapımı tam ölçülü nasıl yapılıyor? İnciri tuketenler, hafızayı destekliyor...

Hazır olarak alınan reçeller olsa da ev yapımı incir reçellerin yerini tutmamaktadır. İncir reçeli tarifi bunun içinde bayanlar birçok farklı meyve, sebze kullanarak reçel yapmaktadır. Yaz meyveleri ile yapılan reçeller olduğu gibi kış meyveleri ile de yapılan reçeller bulunmaktadır.

Incir reçeli kaç dakika pişirilir? İncir reçeli ortalama 45 dk pişirilebilir. Bu süreyi incirin türü sertliği ve yumuşaklığına göre değişebilir.

İncir reçelinin olduğu nasıl anlaşılır?

İncir reçelinin olduğunu anlamak için meyvesiz (incirsiz) tarafından bir kaşık alıp bir tabağa dökülüp soğuması bekleyin. Soğuyan incir reçeli su gibi akmayacak kıvamdaysa incir reçelimiz olmuş demektir.

Ev yapımı reçeller arasında yer alan incir reçeli yapımını merak edenler için özel tarifi sizler için sunacağız.

Ham incir reçeli tarifi

GÖRÜNTÜSÜYLE HAYRAN BIRAKAN TAM KIVAMINDA BİR İNCİR REÇELİ

MALZEMELER

2 KİLO İNCİR

2 KİLO ŞEKER

2 SU BARDAĞI SU 400 ML

YARIM LİMON YADA 1 ÇAY KAŞIĞI LİMON TUZU

Ham incir reçeli yapılışı: Tencere içine su ve şekeri koyarak şerbet olması için kısık ateşte altını açınız ve kaynamaya bırakınız. Diğer tarafta ise incirlerin kabuklarını soyup iyice yıkayınız. Eğer acımsı bir tadı seviyorsanız kabuklarını soymadan da kullanabilirsiniz. Soyduğunuz incirleri tencereye alarak üzerini geçecek kadar su ilave ediniz. Ardından yumuşayana kadar pişiriniz. Haşlama işlemi tamamlandıktan sonra üzerinde hafifçe bastırarak süzünüz ve fazla suyunu alarak incirleri kaynayan şerbetin içine atınız. Balımsı, reçel kıvamına gelene kadar kaynatmaya devam ediniz. Kaynamaya ve reçel kıvamına gelmeye başladığında ise içine limon suyu ilave ederek 3-5 dakika kadar daha kaynatarak altını kapatınız. Reçel hafif ılıdığında cam kavanozlara alınız. Ağzı açık olarak bekletiniz. Soğuduğunda ise kapağını kapatarak buzdolabına kaldırabilir ve afiyet ile tüketebilirsiniz.

İnciri yiyenlere şifa oluyor...

Özellikle sindirim sistemi, hafıza ve enerji üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkan incirin düzenli tüketildiğinde vücuda önemli katkılar sağlayabileceği belirtiliyor. İncirin en dikkat çeken faydalarından biri sindirim sistemine destek olması. Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan incir, kabızlık sorununa karşı doğal destek sağlayabiliyor. Aynı zamanda mideyi rahatlatıcı etkisiyle de biliniyor. Uzmanlar, İncir içerisinde bulunan antioksidanların beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkiler oluşturabileceğini ifade ediyor. Özellikle hafızayı desteklediği düşünülen incir, zihinsel performansın korunmasına katkı sağlayabiliyor. İncir ağacı, ılıman iklimlerde yetişen, dut ailesinden bir ağaç türüdür.

İnciri her zaman tüketmek için serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Buzdolabında saklandığı takdirde 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.

{relation id:2016651 slug:'yesil-sabun-saca-faydalari-ne-nasil-uygulanir-siparis-yagiyor-peki-izlenmesi-gereken-kilit-adim-ne'}

{relation id:2017012 slug:'meme-kanserinin-ilk-belirtileri-nelerdir-halen-masum-saniliyor-kadinlar-dikkat-listesinin-basinda-yer-aliyor'}

{relation id:2016817 slug:'gunes-lekeleri-nasil-cikar-nasil-gecer-dogal-yontem-isteyen-ihtiyac-giderir-sorun-