Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi”

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Yeni Parti’nin Meclis’teki tescilli provokatörü Mahmut Tanal, bugüne kadar imza attığı skandallarla milli iradenin ve hukukun karşısında yer almayı adeta bir görev edindi. FETÖ’nün finans merkezi Bank Asya’nın kapısına kilit vurulmasından rahatsız olup elinde dekontla örgüte siper olmaya koşan, milli güvenliği tehdit eden FETÖ kanalları kapatılırken kameralar önünde gözyaşı döken Tanal; Akbelen’den Gezi kalkışmasına kadar devletin polisini ve jandarmasını hedef almaktan, TOMA tekmelemekten ve kolluk kuvvetlerine saldırmaktan geri durmadı. Her nerede devlete ve millete yönelik bir kalkışma varsa orada boy gösteren CHP’li Tanal, skandallar zincirine bir yenisini daha ekleyerek gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

YASAYA HAYIR DEDİ AMA ÖCALAN POSTERİYLE YÜRÜDÜ

Türkiye’nin terör belasını kökten kazımak, ülkenin birliğini tahkim etmek ve hainlerin bölücü emellerini sonsuza dek boğmak adına hazırlanan tarihi "Çerçeve Yasa" Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek büyük bir zaferle yasalaştı. Terörün belini tamamen kıran ve Türkiye’nin huzur iklimini güvence altına alan bu kutlu adıma milli irade tam destek verirken, Yeni Partili Mahmut Tanal şaşırtmayarak yasaya “hayır” oyu verdi. Partisi DEM ile ittifak yaptığı zaman sesi çıkmayan Tanal’ın, söz konusu terörle mücadele ve huzur olduğunda sergilediği bu ret tavrı şaşırtmadı; zira Tanal, daha önce de Kandil’in Meclis uzantısı HDP’lilerle omuz omuza yürümüş, bebek katili Abdullah Öcalan’ın posterlerinin gölgesinde yürümekten zerre utanç duymamıştı.

ŞAMİL TAYYAR’DAN TEPKİ

Yeni Partili vekilin bu ikiyüzlü ve milli çıkarlarla bağdaşmayan tavrına, AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar’dan sert tepki geldi. Tanal’ın geçmişteki skandallarını ve terör örgütü unsurlarıyla olan birlikteliğini tek tek hatırlatan Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çarpıcı analizde şu ifadeleri kullandı:

“MUHTEMEL Kİ OYUNCAĞINI KAYBETMEYİ HAZMEDEMEDİ”

Sanıyorum, oylama tercihi en fazla dikkat çeken isimlerin başında Mahmut Tanal geliyor.

Nerde eylem varsa tuz alıp koşuyordu.

Bankasya kapanmasın diye para yatırıp dekontla koştu, FETÖ kanalları kapatılırken gözyaşı döktü.

Yeri geldi jandarma kovaladı, TOMA tekmeledi, hortumla suladı.

PKK’lıların eylemlerini hiç ıskalamadı, Öcalan posteriyle yürüdü.

Gel gör, çerçeve yasaya “hayır” dedi.

Siyasi duruşu olsa “hadi” diyeceğim.

Muhtemeldir, oyuncağını kaybetmiş olmayı hazmedemedi.