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Siyaset Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi”
Siyaset

Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi”

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Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! "Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi"

Yeni Partili Mahmut Tanal, terörle mücadelede tarihi adımlar içeren Çerçeve Yasa'ya karşı çıktı ancak kendisi Öcalan posterlerinin açıldığı eylemlerde en ön sırada poz vermekten çekinmiyordu!.. Gazeteci Şamil Tayyar, Tanal'ın siyasi duruştan yoksun tavrını "oyuncağını kaybetmeyi hazmedemedi" sözleriyle nitelendirdi.

 yeniakit.com.tr 

Yeni Parti’nin Meclis’teki tescilli provokatörü Mahmut Tanal, bugüne kadar imza attığı skandallarla milli iradenin ve hukukun karşısında yer almayı adeta bir görev edindi. FETÖ’nün finans merkezi Bank Asya’nın kapısına kilit vurulmasından rahatsız olup elinde dekontla örgüte siper olmaya koşan, milli güvenliği tehdit eden FETÖ kanalları kapatılırken kameralar önünde gözyaşı döken Tanal; Akbelen’den Gezi kalkışmasına kadar devletin polisini ve jandarmasını hedef almaktan, TOMA tekmelemekten ve kolluk kuvvetlerine saldırmaktan geri durmadı. Her nerede devlete ve millete yönelik bir kalkışma varsa orada boy gösteren CHP’li Tanal, skandallar zincirine bir yenisini daha ekleyerek gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

 

 

YASAYA HAYIR DEDİ AMA ÖCALAN POSTERİYLE YÜRÜDÜ

Türkiye’nin terör belasını kökten kazımak, ülkenin birliğini tahkim etmek ve hainlerin bölücü emellerini sonsuza dek boğmak adına hazırlanan tarihi "Çerçeve Yasa" Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek büyük bir zaferle yasalaştı. Terörün belini tamamen kıran ve Türkiye’nin huzur iklimini güvence altına alan bu kutlu adıma milli irade tam destek verirken, Yeni Partili Mahmut Tanal şaşırtmayarak yasaya “hayır” oyu verdi. Partisi DEM ile ittifak yaptığı zaman sesi çıkmayan Tanal’ın, söz konusu terörle mücadele ve huzur olduğunda sergilediği bu ret tavrı şaşırtmadı; zira Tanal, daha önce de Kandil’in Meclis uzantısı HDP’lilerle omuz omuza yürümüş, bebek katili Abdullah Öcalan’ın posterlerinin gölgesinde yürümekten zerre utanç duymamıştı.

 

 

ŞAMİL TAYYAR’DAN TEPKİ

Yeni Partili vekilin bu ikiyüzlü ve milli çıkarlarla bağdaşmayan tavrına, AK Parti eski Gaziantep Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar’dan sert tepki geldi. Tanal’ın geçmişteki skandallarını ve terör örgütü unsurlarıyla olan birlikteliğini tek tek hatırlatan Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çarpıcı analizde şu ifadeleri kullandı:

“MUHTEMEL Kİ OYUNCAĞINI KAYBETMEYİ HAZMEDEMEDİ”

Sanıyorum, oylama tercihi en fazla dikkat çeken isimlerin başında Mahmut Tanal geliyor.

Nerde eylem varsa tuz alıp koşuyordu.

Bankasya kapanmasın diye para yatırıp dekontla koştu, FETÖ kanalları kapatılırken gözyaşı döktü.

Yeri geldi jandarma kovaladı, TOMA tekmeledi, hortumla suladı.

PKK’lıların eylemlerini hiç ıskalamadı, Öcalan posteriyle yürüdü.

Gel gör, çerçeve yasaya “hayır” dedi.

Siyasi duruşu olsa “hadi” diyeceğim.

Muhtemeldir, oyuncağını kaybetmiş olmayı hazmedemedi.

 

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Yorumlar

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

Maskeler Düştü: Mahmut Tanal’ın Çelişki ve Savrulma Siyaseti Siyaset sahnesi, fikir ayrılıklarına ve sert tartışmalara her zaman ev sahipliği yapmıştır. Ancak hiçbir dönem, ilkesizliği ve açık çelişkileri bu kadar fütursuzca sergileyen bir siyaset anlayışına şahit olmamıştır. Şamil Tayyar’ın son analizine konu olan Mahmut Tanal, siyasi tutarsızlığın ve savrulmanın en ibretlik örneği olarak karşımızda durmaktadır.Haber merkezlerine yansıyan gerçekler, ortada inkâr edilemez bir ikiyüzlülük olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir tarafta, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin açıldığı, bölücü propagandaların yapıldığı eylemlerde en ön sırada boy gösterip poz vermekten zerre utanmayan bir figür var. Diğer tarafta ise devletin terörle kararlı mücadelesini hukuki güvence altına alacak, ülkenin huzuru için tarihi adımlar içeren Çerçeve Yasa’ya gözünü kırpmadan "hayır" diyebilen bir zihniyet!Bu tablo, basit bir muhalefet etme arzusu ya da görüş ayrılığı olarak geçiştirilemez. Bu durum, bu aziz milletin Meclis'ine girip, devletin imkânlarını kullanıp, konu terörle mücadeleye gelince set çekmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Sokaklarda terör yandaşlarının yürüyüşlerine kalkan olanlar, meclis kürsüsüne çıktıklarında hangi hakla devletin yasalarını sabote etmeye kalkışıyor?Terör örgütünün sembolleriyle yan yana yürümeyi kendilerine hak görenler, devletin bekasını koruyacak yasalara karşı durarak kime ve neye hizmet etmektedir? Mahmut Tanal’ın sergilediği bu tavır, milli menfaatlerimize ve bu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin aziz hatırasına karşı yapılmış açık bir hürmetsizliktir. Sokakta bölücü odaklara selâm durup, Meclis'te terörle mücadelenin önünü kesmeye çalışmak, siyasi bir intihardan da öte ahlaki bir çöküştür.Türk milleti, kendi iradesini temsil etmesi için seçtiği kişilerin, ülkenin en kritik virajlarında kimlerin safında durduğunu çok iyi görmektedir. Terörün gölgesinde yürüyenlerin, bu ülkenin geleceğini belirleyecek yasalara karşı yürütecek hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Maskelerin tamamen düştüğü bu siyaset anlayışı, tarih önünde ve milletin vicdanında mahkûm olmaya mecburdur.

Can Baskan

Hak adelet pesinde yuruyus yapmak farkli , ulkeni satmak farkli.
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