Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda günlerdir süren hararetli görüşmelerin ardından, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan 12 maddelik Çerçeve Kanun Teklifi 468 oyla kabul edilerek yasalaştı.
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak adlandırılan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
468 EVET, 88 RET, 6 ÇEKİMSER
12 maddelik teklifin tüm maddelerinin ayrı ayrı kabul edilmesinin ardından teklifin tamamı Genel Kurul'da oylamaya sunuldu.
Yapılan oylamada 468 milletvekili “evet”, 88 milletvekili “ret”, 6 milletvekili ise “çekimser” oy kullandı.
Böylece 12 maddelik çerçeve yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış oldu.
GENEL BAŞKANLAR DA OY KULLANDI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da oylamaya katılarak oy kullandı.