İran'dan Mekke Anlaşması açıklaması! “Bize karşı olduğundan endişe etmemiz için neden yok”

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ve bölgesel güvenlik açısından yeni bir dönemin kapısını aralayan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan ilk değerlendirmeler geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında üç ülke arasındaki mutabakatın İran'a karşı kurulmuş bir yapı olup olmadığına ilişkin soruları cevapladı.

İRAN: ANLAŞMADAN HABERDARDIK

Bekayi, İran'ın Mekke Anlaşması'ndan haberdar olup olmadığına ilişkin soruya Tahran'ın gelişmelerden önceden bilgi sahibi olduğunu belirterek cevap verdi.

Bekayi, “Evet, aşağı yukarı haberdardık” dedi.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı İran'la dini ve medeniyet bağları bulunan ülkeler olarak nitelendiren Bekayi, anlaşmaya ilişkin Tahran'ın tutumunu da açık şekilde ortaya koydu.

“İRAN'A KARŞI OLDUĞUNDAN ENDİŞE ETMEMİZ İÇİN NEDEN YOK”

Mekke Anlaşması'nın İran'ı hedef alıp almadığı tartışmalarına değinen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

“Dini ve medeniyet bağlarımızın derin olduğu üç komşu ülkenin, yani Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bu anlaşmasının İran'a karşı olduğundan endişe duymamız için bir neden yok.”

Böylece Tahran yönetimi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki yeni mutabakatı kendisine yönelik bir tehdit olarak değerlendirmediğini açıkça ilan etmiş oldu.

MEKKE ANLAŞMASINA ABD DETAYI

Bekayi'nin açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden biri ise ABD'ye ilişkin sözleri oldu.

Bölge ülkelerinin son yıllarda yaşanan gelişmelerden önemli sonuçlar çıkardığını belirten Bekayi, “Bölge ülkeleri, son iki-üç yıldaki gelişmeleri dikkate alarak güvenliğin sahte güvenlik aracılarından satın alınabilecek bir meta olmadığını anladı” ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, Mekke Anlaşması'nı bölge ülkelerinin güvenlik politikalarında yaşanan değişimin önemli bir işareti olarak değerlendirdi.

“ABD'NİN GÜVENLİK SAĞLAMA İDDİASINA GÜVENMEK YERİNE...”

İran'ın Pakistan ve Türkiye ile uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çeken Bekayi, üç ülkenin attığı adımın Washington açısından taşıdığı anlama da işaret etti.

Bekayi, “Bu gelişme, bölge ülkelerinin ABD'nin güvenlik sağlama iddiasına güvenmek yerine başka bir yöntemi denemeye karar verdiklerinin önemli bir göstergesidir” dedi.

İRAN MEKKE ANLAŞMASINA KATILACAK MI?

Basın toplantısında İran'ın ilerleyen dönemde Mekke Anlaşması'na veya benzeri bir bölgesel güvenlik mekanizmasına katılıp katılmayacağı da soruldu.

İran'ın uzun süredir bölge ülkelerinin kendi aralarındaki işbirliğine dayanan güvenlik mekanizmalarını savunduğunu hatırlatan Bekayi, kapıyı açık bırakan mesajlar verdi.

“İran'ın önerileri hâlâ mevcut ve güncellenebilir. Bölge ülkeleriyle temas halindeyiz. Tüm ülkelerin bölgenin kolektif güvenliğini sağlama konusunda en iyi yolu seçmesini umuyoruz.”

Bekayi'nin açıklamalarıyla birlikte Tahran, Mekke Anlaşması'nı İran'a yönelik bir oluşum olarak görmediğini belirtirken, anlaşmayı ABD merkezli güvenlik anlayışına alternatif bölgesel arayışların bir sonucu olarak değerlendirdi.