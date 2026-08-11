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Gündem Şüpheli ölüme uyuşturucu bataklığı gölgesi! Diyarbakır'daki dehşette 2 tutuklama!
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Şüpheli ölüme uyuşturucu bataklığı gölgesi! Diyarbakır'daki dehşette 2 tutuklama!

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Şüpheli ölüme uyuşturucu bataklığı gölgesi! Diyarbakır'daki dehşette 2 tutuklama!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tarlada hareketsiz bulunan Gülistan Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinin yakınında park halinde otomobili bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan bir kadın görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre uzağında park halinde bir otomobil bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Gülistan Karadağ olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Karadağ’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Karadağ, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bismil ilçesindeki Akpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİK'

Soruşturma kapsamında Karadağ ile olay yerine gelen L.A. (28) ve otomobilin sahibi A.E. (29) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, olay yerine birlikte geldiklerini ve uyuşturucu kullandıklarını söyledikleri öğrenildi. L.A. ve A.E.'nin, uyuşturucunun etkisinde oldukları için Gülistan Karadağ’ın nasıl öldüğünü bilmediklerini öne sürdükleri belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülistan Karadağ’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

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