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Spor Beşiktaş transferi bitirdi! Vlahovic'in İstanbul’a geliş saati belli oldu
Spor

Beşiktaş transferi bitirdi! Vlahovic'in İstanbul’a geliş saati belli oldu

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Beşiktaş transferi bitirdi! Vlahovic'in İstanbul’a geliş saati belli oldu

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş’ta forvet transferi için beklenen gelişme yaşandı. A Spor’un haberine göre siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic ile her konuda anlaşma sağladı ve Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30’da İstanbul’da olması bekleniyor.

 

3 yıllık sözleşme

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi. Vlahovic’in İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

 

Serdal Adalı devreye girdi

Transferin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın da sürece dahil olduğu öğrenildi. Adalı’nın anlaşmayı sonuçlandırmak için Belgrad’a gittiği aktarıldı.

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