CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’ye para cezası! Atık su, pis koku isyan ettirdi

İhbarlar üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Yeşilköy Balıkçı Barınağı’nda incelemelerde bulundu. Yapılan denetimlerde İSKİ’ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan iki beton borunun çevresindeki deniz suyunun koyu renkte olduğu, yer yer renkli su girişlerinin yaşandığı belirlendi. Kaçak atık su deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Kirliliğin Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde meydana gelmesi nedeniyle ceza iki kat uygulanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 1 milyon 678 bin lira idari para cezası verildi.

Sahilde bulunan tekne sahipleri ve balıkçılar denize kanalizasyon suyu akıtıldığını söyleyerek kirlilik nedeniyle denizde kötü kokunun oluştuğunu belirtti. Denizde yaşayan canlıların zarar gördüğünü ve denize giren insanlar içinde tehlikeli olduğunu ifade eden barınak sahipleri yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

"Kokudan durulmuyor, yağmur suyu haricinde her şey basılıyor"

Yetkililerden konuyla ilgili çözüm beklediklerini dile getiren Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Orhan Çeltikcilioğlu, "2021 yılında İSKİ yağmur suyu kanalı inşa etti. Fakat zamanla yağmur suyu haricinde, beyaz sular, mazot, foseptik gelmeye başladı. Çok koku oluştu. Dünden beri su basılmıyor. Defalarca dilekçe verdik. Tekne sahipleri ve balıkçılar çok rahatsız. Bir çözüm bulamadılar. En son 10 gün önce İSKİ çalışanları geldi. Ayamama Deresi’ndeki çalışmadan dolayı bu çalışmanın 1 sene süreceğini belirttiler. Olacak iş mi burada balık yaşayamıyor, oksijen kalmadı. Yan tarafta halk plajı var denize giriyorlar. Kokudan durulmuyor, yağmur suyu haricinde her şey basılıyor. Çözüm bulunmasını istiyoruz. CİMER’e şikayetlerde bulunuldu. Bakalım ne olacak. Suyun rengi siyah durumda zaman zaman acayip şeyler deşarj ediliyor, yetkililerden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

"Su baya kirli, insan sağlığına da zararlı, canlılar da zarar gördü"

Balıkçılık yaptığını belirten Süleyman Tarlacı ise "Liman içerisinde teknelerimiz kirlilik yüzünden zor durumda kalıyor. Suyun kirliliği kanalizasyonun yetersiz olmasından kaynaklı. Tamirat ve tadilat yapılıyor sanırım. Arıtmalarda yetersiz. İSKİ’ye başvuru yaptık eskiden bu sıkıntılar arada bir olurdu. Son günlerde arttı. Herhalde çevrede büyük bir tadilat yapılıyor. Mağdur durumdayız şu anda limanlarımız kanalizasyon içinde kaldı. Su baya kirli. İnsan sağlığına da zararlı, canlılar da zarar gördü. Tuttuğumuz balıkları artık buraya getiremiyoruz. Başka yerlere götürüyoruz" dedi.