Karadeniz'de sıcak temas! Rus ordusu Ukrayna devriye botunu İHA ile imha etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa'nın güneyinde Ukrayna'ya ait bir devriye botunun insansız hava araçlarıyla (İHA) vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait devriye botunu vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Ukrayna'ya ait devriye botunun Odessa kentinin güneyinde Karadeniz'de vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu botun silah taşıyan gemilere eşlik ettiği ifade edildi.
Açıklamada, saldırıda insansız hava araçları (İHA) kullanıldığı aktarıldı.
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