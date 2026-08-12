  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis'teki riyakarlığın belgesi! Çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'e bayrak açıp "Hayır" oyu kullanan YENİ Partili vekillerden şimdi sahte destek bildirisi geldi Şüpheli ölüme uyuşturucu bataklığı gölgesi! Diyarbakır'daki dehşette 2 tutuklama! Demirtaş’a güzellemeler yapan Arıkan’a Erbakan’dan ittifak ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Soluğu Ankara'da aldı Karadeniz'de sıcak temas! Rus ordusu Ukrayna devriye botunu İHA ile imha etti! CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’ye para cezası! Atık su, pis koku isyan ettirdi Bakan Gürlek kaymakam adaylarıyla buluştu: Adliye- idare uyumu başarıyı getirir Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi” Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı Yılmaz: Tek çocuklu haneler artıyor! Doğurganlık hızımız S.O.S veriyor!
Gündem Alkol direksiyon başında faciaya davetiye çıkardı! 2.86 promille direğe çarpıp tarlaya uçtu
Gündem

Alkol direksiyon başında faciaya davetiye çıkardı! 2.86 promille direğe çarpıp tarlaya uçtu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alkol direksiyon başında faciaya davetiye çıkardı! 2.86 promille direğe çarpıp tarlaya uçtu

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savruldu. Kazada yaralanan 25 yaşındaki sürücü E.T.'nin yapılan ölçümde 2.86 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, alkolün direksiyon başında nasıl büyük bir tehlikeye dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Zile Caddesi Buğday Pazarı mevkisinde meydana geldi.

E.T. yönetimindeki 19 UB 258 plakalı otomobil, Demirci Köprüsü'nü geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Elektrik direğine çarpıp tarlaya savruldu

Savrularak yoldan çıkan otomobil önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından tarlaya uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 25 yaşındaki sürücü E.T.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Sürücü daha sonra ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından gerçek ortaya çıktı

Kazanın ardından sürücüye yapılan alkol kontrolünde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. E.T.'nin 2.86 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ortaya çıkan yüksek alkol oranı, alkollü araç kullanımının sürücünün yanı sıra aynı yolu kullanan diğer insanların hayatını da nasıl tehlikeye attığını bir kez daha gösterdi.

Alkol, direksiyon başında ölümcül riske dönüşüyor

Alkol; sürücünün dikkatini, muhakeme yeteneğini, tepki süresini ve araç üzerindeki kontrolünü ciddi biçimde etkileyebiliyor. Bu nedenle alkollü şekilde direksiyon başına geçmek, yalnızca sürücünün kendi hayatını değil yayaların ve diğer sürücülerin hayatını da riske atıyor.

Alaca'daki kazada başka bir aracın veya yayanın zarar görmemesi muhtemel daha ağır bir tablonun önüne geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!
Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

Yerel

Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

Yerel

Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

Alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 350 bin lira ceza üflediler!
Alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 350 bin lira ceza üflediler!

Yerel

Alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 350 bin lira ceza üflediler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23