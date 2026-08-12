Alkol direksiyon başında faciaya davetiye çıkardı! 2.86 promille direğe çarpıp tarlaya uçtu

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Zile Caddesi Buğday Pazarı mevkisinde meydana geldi.

E.T. yönetimindeki 19 UB 258 plakalı otomobil, Demirci Köprüsü'nü geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Elektrik direğine çarpıp tarlaya savruldu

Savrularak yoldan çıkan otomobil önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından tarlaya uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 25 yaşındaki sürücü E.T.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Sürücü daha sonra ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından gerçek ortaya çıktı

Kazanın ardından sürücüye yapılan alkol kontrolünde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı. E.T.'nin 2.86 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ortaya çıkan yüksek alkol oranı, alkollü araç kullanımının sürücünün yanı sıra aynı yolu kullanan diğer insanların hayatını da nasıl tehlikeye attığını bir kez daha gösterdi.

Alkol, direksiyon başında ölümcül riske dönüşüyor

Alkol; sürücünün dikkatini, muhakeme yeteneğini, tepki süresini ve araç üzerindeki kontrolünü ciddi biçimde etkileyebiliyor. Bu nedenle alkollü şekilde direksiyon başına geçmek, yalnızca sürücünün kendi hayatını değil yayaların ve diğer sürücülerin hayatını da riske atıyor.

Alaca'daki kazada başka bir aracın veya yayanın zarar görmemesi muhtemel daha ağır bir tablonun önüne geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.