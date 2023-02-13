İHH ekipleri enkazda buldukları altın ve paraları polise teslim etti

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ekipleri enkazda buldukları bir miktar para, altın ve çelik bir kasayı polise teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Malatya'ya giden ekip, Halfettin Mahallesi Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'taki enkazda yaptıkları arama kurtarma çalışması esnasında 971 bin lira değerinde para ve altın ile bir çelik kasa buldu.

Ekiplerin enkazda buldukları para, ziynet eşyası ve çelik kasa tutanak altına alındıktan sonra polislere teslim edildi.

İHH Arama Kurtarma Başkanı Serdar Topaç, AA muhabirine, 27 personelle Malatya'da arama kurtarma çalışması yaptıklarını ve geldikleri günden bu yana 6 vatandaşı enkazdan sağ çıkardıklarını söyledi.

Petek Apartmanı enkazında yaptıkları çalışma sonucu, 971 bin lira değerinde olan para ve ziynet eşyası ile bir çelik kasa bulduklarını belirten Topaç, "Hemen ekip arkadaşlarımızla birlikte polise bildirdik, tutunak altına alındıktan sonra teslim ettik. Umarım sahibi de hayattadır ve ona ulaşır." diye konuştu.

{relation id:1732853 slug:'turkiye-depremin-acisini-yasiyor-iyi-partili-lgbt-sevici-bahadir-erdemden-cirkin-sozler'}

{relation id:1732853 slug:'turkiye-depremin-acisini-yasiyor-iyi-partili-lgbt-sevici-bahadir-erdemden-cirkin-sozler'}

{relation id:1732852 slug:'dev-sirketlerden-buyuk-hamle-kahramanmaras-depremi-sonrasi-sirketlerin-seferberligi-suruyor'}

{relation id:1732852 slug:'dev-sirketlerden-buyuk-hamle-kahramanmaras-depremi-sonrasi-sirketlerin-seferberligi-suruyor'}

{relation id:1732851 slug:'dort-buyuklerden-deprem-icin-tarihi-karar-helal-olsun-sizlere'}

{relation id:1732851 slug:'dort-buyuklerden-deprem-icin-tarihi-karar-helal-olsun-sizlere'}