İHH depremden 43 dakika sonra direkt harekete geçti: Acılar dinene kadar buradayız!

6 Şubat’ta vuku bulan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından direkt sahaya inen, hem gıda yardımlarıyla hem de arama kurtarma operasyonlarıyla Müslüman Anadolu’ya ümit olan İHH, Youtube hesabından bir video yayınladı.

“Acılar dinene kadar buradayız” başlığıyla yayınlanan videoda, İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın koordine ettiği vakfın, deprem bölgesinde yaşananlara nasıl tepki verdiği yer aldı.

Deprem, saat 04.17’de gerçekleşti. İHH İnsani Yardım Vakfı, saat 05.00’te ekiplerini yola çıkarttı. Ardından, saat 06.41’de depremzedeler için su ve gıda malzemelerinin hazırlandığı duyuruldu. 07.16’da ise Kilis’teki enkazlara ekipler ulaştı; arama kurtarma çalışmalarına başladı…

Sahada 26 ekip yer aldı. Tüm bu olaylar gerçekleşirken, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İstanbul’dan sabahın ilk ışıklarıyla deprem bölgesine gitti. Ardından 7 gün boyunca sürecek olan Adana, İskenderun, Reyhanlı, İdlib, Antakya, Kilis, Afrin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’yı ziyaret etti. İHH Youtube ekibi de, Yıldırım ile beraber hareket etti. Videoda kurtuluş anları ile beraber hislendiren görüntüler ortaya çıktı.