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Spor Ibrahimovic, Milan takım otobüsünün camını kırdı
Spor

Ibrahimovic, Milan takım otobüsünün camını kırdı

İtalya Serie A'da şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Milan'ın efsane oyuncusu Zlatan İbrahimovic, sevincin dozunu fazla kaçırarak otobüsün camını kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 17:29:00 -

İtalya Serie A'da Milan forması giyen ikonik golcü Zlatan İbrahimovic, yaptığı hareketle yine spor gündemine oturdu. İbrahimovic, top koşturduğu Milan'ın ligin son haftasına ezeli rakibi İnter'in 2 puan önünde girmesiyle sevincin dozunu biraz fazla kaçırdı.

Atalanta maçı sonrası büyük coşku

Serie A'da oynanan Atalanta maçını 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Milan'da taraftarlar takım otobüsünü tezahüratlarla San Siro'ya kadar yolcu etti.

Otobüs camını kırdı

O esnada büyük coşkuya katılan Zlatan Ibrahimovic, sevinçten otobüs camına yumruk attı. Kontrolsüz gücün kurbanı olan Zlatan'ın müdahalesi sonrası otobüs camı kırıldı.

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