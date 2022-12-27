  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Gündem HDP, Hafter'in kapısını çaldı! Saflarını belli ettiler
Gündem

HDP, Hafter'in kapısını çaldı! Saflarını belli ettiler

Terör sevici HDP'nin HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Libya'da darbeci Hafter ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 20:58:00 -

Libya'da Türkiye'nin desteklediği güçlere karşı savaşan General Hafter, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyeti ağırladı. Hatimoğulları, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasına karşı olduklarını belirterek, "Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet,Türkiye'nin Libya'daki resmi muhatap kabul ettiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan isyancı Halife Hafter ile buluştu.

"Deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz"

Heyet, Libya'daki görüşmede, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasına karşı olduklarını söyledi. Libya ve Türkiye arasındaki münhasır ekonomik bölge antlaşmasına karşı çıktıklarını belirten Hatimoğulları, "Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını, özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tezkereye hayır dediler

TBMM'de görüşülen Irak, Libya ve Suriye tezkerelerine karşı çıkan HDP, Türkiye'nin terör örgütü PKK ve YPG'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili tezkerelere de hayır oyu kullandı.

BM, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıyor

Libya'da 2011'de dönemin başbakanı Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından bir türlü siyasi düzen kurulamadı. Ülkenin batısında Trablus'ta yer alan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor ve resmi olarak Libya Hükümeti olarak geçiyor. Türkiye'de Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor. Bayraktar TB-2 SİHA'lar, Türk donanmasının kurduğu hava savunma ağı ve Türk subaylarının eğittiği Libya askerleri, BAE, ABD, Rusya ve Fransa tarafından desteklenen Hafter güçlerine karşı büyük kazanımlar elde etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile münhasır ekonomik alan antlaşması imzalayarak, Türkiye'nin Mavi Vatan tezine destek verdi. İsyancı General Halife Hafter öncülüğündeki Libya Temsilciler Meclisi ise Tobruk'ta bulunuyor.

Hafter’e ABD’den can suyu
Hafter’e ABD’den can suyu

Dünya

Hafter’e ABD’den can suyu

Darbeci Hafter'den cumhurbaşkanlığı hamlesi! Resmen açıkladı
Darbeci Hafter'den cumhurbaşkanlığı hamlesi! Resmen açıkladı

Dünya

Darbeci Hafter'den cumhurbaşkanlığı hamlesi! Resmen açıkladı

‘Savaş suçlusu’ Hafter’den yeni Libya hamlesi
‘Savaş suçlusu’ Hafter’den yeni Libya hamlesi

Dünya

‘Savaş suçlusu’ Hafter’den yeni Libya hamlesi

Darbeci Hafter hakkında gıyabi idam cezası verildi!
Darbeci Hafter hakkında gıyabi idam cezası verildi!

Dünya

Darbeci Hafter hakkında gıyabi idam cezası verildi!

Türkiye için de en ideal isimdi! Libya'yı karıştıran karar... iç savaş tehlikesi
Türkiye için de en ideal isimdi! Libya'yı karıştıran karar... iç savaş tehlikesi

Dünya

Türkiye için de en ideal isimdi! Libya'yı karıştıran karar... iç savaş tehlikesi

Hafter'e büyük şok! Adaylık itirazı kubul edildi
Hafter'e büyük şok! Adaylık itirazı kubul edildi

Dünya

Hafter'e büyük şok! Adaylık itirazı kubul edildi

Libya Başkanlık Konseyi, ordu ile Hafter güçleri arasındaki görüşmeden memnun
Libya Başkanlık Konseyi, ordu ile Hafter güçleri arasındaki görüşmeden memnun

Dünya

Libya Başkanlık Konseyi, ordu ile Hafter güçleri arasındaki görüşmeden memnun

Hafter’den Libya Seçim Komisyonu’na tehdit
Hafter’den Libya Seçim Komisyonu’na tehdit

Dünya

Hafter’den Libya Seçim Komisyonu’na tehdit

Libya'da Hafter'den tehlikeli hamle!
Libya'da Hafter'den tehlikeli hamle!

Gündem

Libya'da Hafter'den tehlikeli hamle!

Libya'da Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı
Libya'da Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı

Dünya

Libya'da Hafter güçleri balistik füze denemesi yaptı

Putin köşeye sıkıştı... Ukrayna işgali için darbeci Hafter'den asker istedi" target="_blank">
Putin köşeye sıkıştı... Ukrayna işgali için darbeci Hafter'den asker istedi
Putin köşeye sıkıştı... Ukrayna işgali için darbeci Hafter'den asker istedi

Dünya

Putin köşeye sıkıştı... Ukrayna işgali için darbeci Hafter'den asker istedi

Libya'da dengeler altüst oldu! Hafter'in en yakın adamı Türkiye kararını duyurdu
Libya'da dengeler altüst oldu! Hafter'in en yakın adamı Türkiye kararını duyurdu

Dünya

Libya'da dengeler altüst oldu! Hafter'in en yakın adamı Türkiye kararını duyurdu

Türkiye'nin hamlesi darbeci Hafter'in umutlarını bitirdi
Türkiye'nin hamlesi darbeci Hafter'in umutlarını bitirdi

Gündem

Türkiye'nin hamlesi darbeci Hafter'in umutlarını bitirdi

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı

Daha Türkiye ne kadar göz yumacak hainliklerine daha niye maaş alıyorlar bunların nafakasını boynuna ip geçirip sonlandırmak lazım

Sevdali

HDP ne arıyorsunuz Libya'da heval mi toparliyorsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23