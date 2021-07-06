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Yerel Hava durumu İstanbul! Meteoroloji İstanbul’da hava nasıl olacak?
Yerel

Hava durumu İstanbul! Meteoroloji İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu son dakika haberleri İstanbullular tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul’un pek çok noktasında hayatı olumsuz yönde etkiledi. İstanbullular, İstanbul hava durumunu Meteoroloji son dakika verine sorgulayarak öğreniyor. Peki İstanbul’da yağış var mı? Yağmur İstanbul’da yağmaya devam edecek mi? Hava durumu İstanbul’da nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-06 14:26:00 - 2021-07-06 14:28:21
Hava durumu İstanbul! Meteoroloji İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce için turuncu, Zonguldak, Bolu, Bilecik, Bursa ve Kütahya için sarı uyarıda bulundu.

istanbul hava durumu meteoroloji

Hava durumu İstanbul bugün yağış var mı?

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

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