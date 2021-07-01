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Yerel

Hastanede yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 45 hastayı tahliye etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 07:37:00 - 2021-07-01 07:40:10
Hastanede yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, dumanın tahliyesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre MR teknik odasında elektrik kontağından yangın çıktığını ifade etti.

Alevlerin hemen üst kısmında havalandırma sisteminin bulunduğunu anlatan Ük, "Buradan içeriye duman basmaya başlayınca tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık. Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi bir ateşle temas yok." dedi.

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