Hangi vücut tipi hangi diyeti uygulamalı?

Amerikalı psikolog William Herbert Sheldon, vücudu üç şekilde sınıflandırmıştır: Ektomorf, mezomorf ve endomorf. Bu ayrıma göre yapılan diyetlerde kesin çözüm elde etmek mümkün. Çünkü belirli bir noktaya odaklanarak, sorunun köküne inmek, ona yarayacak bir çözüm üretmek amaçlıdır.

Ektomorf vücut tipi

Ektomorf vücut tipine sahip kişiler; oldukça zayıf, kilo almada sorun yaşayan, yağ oranı düşük, kas kütlesi oluşturmakta sorun yaşayan kişilerdir. Spor ile desteklenerek, yenen yemeklerin kasa dönüştürülmesi, geri kalan besinlerinde dengeli şekilde vücutta dağılması elzemdir.

Bu vücut tipine sahip kişiler, gün içerisinde yenen yemeklerin besin değerlerini kontrol ederek;

Karbonhidratlar: % 55

Protein: % 25

Yağ: % 20 ağırlıklı beslenmelidir.

Diyette;

Sebzeler

Doğal yoğurt

Yağsız et

Süt ve yumurta

Avokado

Ekmek

Fındık,fıstık

Zeytinyağı

Lifli meyveler

Tam tahıllar düzenli olarak tüketilmelidir.

Mezomorf vücut tipi

Bu vücut, aşina olduğumuz "elma tipi" diye de bilinen, geniş gövdeye sahip olan kişilerin şeklidir. Bel bölgesinde ya da daha aşağılarda "simit" denen yağ oluşumlarının, birikmesi sonucu meydana gelir.

Karbonhidratlar: % 40

Proteinler: % 30

Yağ: % 30

Neredeyse bütün besinlerden dengeli şekilde almak, bölgesel sporlarla desteklemek sorunu düzeltmeye yetecektir.

Bunlara ek olarak içerisinde yapay fruktoz şekeri olan, paketli gıdalar. unlu mamüller ve işlenmiş etlerden uzak durmalıdır.

Meyveler

Sebzeler

Yağsız et

Az yağlı süt

Kuruyemiş

Doğal ev yapımı sirke

Tam tahıllar

Endomorf vücut tipi

Genelde obeziteye yatkın, vücudu su tutan, basenleri ve göbeğin kilolu olmasıyla oluşan "armut tip" diye adlandırılan kişilerin vücutlarıdır.

Bu kişilerin diyete girmesi, detoks yapması ve şekerden uzak durması gerekir.

Zeytinyağı

Avokado

Sağlıklı yağ taşıyan kuruyemişler

Sulu meyveler

Sulu sebzeler

Tam tahıllar

Detoks suları

Çilekli su

Yağsız et ve balık

Dengeli şekilde beslenerek, sporla da destekleyerek ideal kilolara ulaşmaları mümkün.