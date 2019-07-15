Hangi vücut tipi hangi diyeti uygulamalı?
Vücut tipinizi bilmek; doğru beslenme, giyinme ve kusurlardan kurtulmak için oldukça faydalı bir bilgidir. Yaptığınız sporun işe yaramaması, vücut yapınızın iri-ufak olması ya da devamlı bir bölgeye yığılan yağlar gibi sorunların üzerini kapatmak yerine, çözüm üretmelisiniz.15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:48
Amerikalı psikolog William Herbert Sheldon, vücudu üç şekilde sınıflandırmıştır: Ektomorf, mezomorf ve endomorf. Bu ayrıma göre yapılan diyetlerde kesin çözüm elde etmek mümkün. Çünkü belirli bir noktaya odaklanarak, sorunun köküne inmek, ona yarayacak bir çözüm üretmek amaçlıdır.
Ektomorf vücut tipi
Ektomorf vücut tipine sahip kişiler; oldukça zayıf, kilo almada sorun yaşayan, yağ oranı düşük, kas kütlesi oluşturmakta sorun yaşayan kişilerdir. Spor ile desteklenerek, yenen yemeklerin kasa dönüştürülmesi, geri kalan besinlerinde dengeli şekilde vücutta dağılması elzemdir.
Bu vücut tipine sahip kişiler, gün içerisinde yenen yemeklerin besin değerlerini kontrol ederek;
- Karbonhidratlar: % 55
- Protein: % 25
- Yağ: % 20 ağırlıklı beslenmelidir.
Diyette;
- Sebzeler
- Doğal yoğurt
- Yağsız et
- Süt ve yumurta
- Avokado
- Ekmek
- Fındık,fıstık
- Zeytinyağı
- Lifli meyveler
- Tam tahıllar düzenli olarak tüketilmelidir.
Mezomorf vücut tipi
Bu vücut, aşina olduğumuz "elma tipi" diye de bilinen, geniş gövdeye sahip olan kişilerin şeklidir. Bel bölgesinde ya da daha aşağılarda "simit" denen yağ oluşumlarının, birikmesi sonucu meydana gelir.
- Karbonhidratlar: % 40
- Proteinler: % 30
- Yağ: % 30
Neredeyse bütün besinlerden dengeli şekilde almak, bölgesel sporlarla desteklemek sorunu düzeltmeye yetecektir.
Bunlara ek olarak içerisinde yapay fruktoz şekeri olan, paketli gıdalar. unlu mamüller ve işlenmiş etlerden uzak durmalıdır.
- Meyveler
- Sebzeler
- Yağsız et
- Az yağlı süt
- Kuruyemiş
- Doğal ev yapımı sirke
- Tam tahıllar
Endomorf vücut tipi
Genelde obeziteye yatkın, vücudu su tutan, basenleri ve göbeğin kilolu olmasıyla oluşan "armut tip" diye adlandırılan kişilerin vücutlarıdır.
Bu kişilerin diyete girmesi, detoks yapması ve şekerden uzak durması gerekir.
- Zeytinyağı
- Avokado
- Sağlıklı yağ taşıyan kuruyemişler
- Sulu meyveler
- Sulu sebzeler
- Tam tahıllar
- Detoks suları
- Çilekli su
- Yağsız et ve balık
Dengeli şekilde beslenerek, sporla da destekleyerek ideal kilolara ulaşmaları mümkün.
YORUM YAZ