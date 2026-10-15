Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı! "Derin bir teessürle öğrendim"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için resmi taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
"Kederli ailesine ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum"
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."