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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı! "Derin bir teessürle öğrendim"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı! "Derin bir teessürle öğrendim"

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı! "Derin bir teessürle öğrendim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için resmi taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Kederli ailesine ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

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Yorumlar

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Takdiri ikahi adalet

Eyüp Demir

Biz bu kadar mı insanlığımız yitirdik Rabbim merhametimiz elimizden almasın ey yolcu işte gerçek ölüm gelmezden evvel nefsini hesaba çek
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