  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon kanun teklifi kabul edildi: Fatura millete değil, sorumlulara ödetilecek Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten anayasa mesajı "1982 Anayasası ülkemize dar gelmektedir" İstanbul'dan korkunç görüntü Bakanlıktan İstanbul'daki uçuşlara ilişkin açıklama Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor Sağanak İstanbul'da hava ulaşımını da vurdu! Şiddetli yağış nedeniyle 43 uçak pist pas geçti! Marmara’da sel ve sağanak kabusu büyüyor! İstanbul’un ardından 3 ilde daha okullar tatil edildi! Bakan Kurum'dan İstanbul için "geçmiş olsun" mesajı Önce okullar şimdi ise... İstanbul Valiliğinden peş peşe yasak kararları TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul mesajı
Gündem İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi
Gündem

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi

İstanbul'da bugün 15 Ekim 2026 tarihinde okullar yağmur ve sel nedeniyle tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül cuma günü de okullar tatil mi sorusunu cevapladı. Vali Gül 16 Ekim 2026 okullar tatil mi sorusuna öğrencileri sevindiren karşılığı verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, dün cumhuriyet tarihinin en yoğun yağmur yağışı sonrası yaşanan sel felaketlerine ilişkin son bilançoyu açıkladı. Davut Gül’ün açıklamasına göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Vali Gül, kent genelinde 14 noktada kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sel ve su baskınları nedeniyle ulaşıma kapanan 16 yolun yeniden açılması için de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

 

OKULLAR 16 EKİM CUMA GÜNÜ TATİL Mİ? 

Vali Gül açıklamasında, okullardaki eğitim durumuna ilişkin de bilgi verdi. Bilindiği üzere bugün okullar tatil edilmişti. Vali Gül okulların yarın da tatil olduğunu söyledi. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise kararın üniversite yönetimleri tarafından alınacağını belirtti.

Kamuda idari iznin yarın da devam edeceğini açıklayan Vali Gül, motosikletlere trafik yasağının da sürdüğünü hatırlattı.

İstanbul’da yağışların önümüzdeki 2-3 gün boyunca devam etmesinin beklendiğini ifade eden Gül, kent genelinde yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var
Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var

Gündem

Vali Davut Gül son bilançoyu açıkladı! Selde 2 can kaybı 3 yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23