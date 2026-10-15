İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Cuma günü okullar tatil olacak mı sorusuna Vali Davut Gül cevap verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, dün cumhuriyet tarihinin en yoğun yağmur yağışı sonrası yaşanan sel felaketlerine ilişkin son bilançoyu açıkladı. Davut Gül’ün açıklamasına göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Vali Gül, kent genelinde 14 noktada kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sel ve su baskınları nedeniyle ulaşıma kapanan 16 yolun yeniden açılması için de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

OKULLAR 16 EKİM CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

Vali Gül açıklamasında, okullardaki eğitim durumuna ilişkin de bilgi verdi. Bilindiği üzere bugün okullar tatil edilmişti. Vali Gül okulların yarın da tatil olduğunu söyledi. Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise kararın üniversite yönetimleri tarafından alınacağını belirtti.

Kamuda idari iznin yarın da devam edeceğini açıklayan Vali Gül, motosikletlere trafik yasağının da sürdüğünü hatırlattı.

İstanbul’da yağışların önümüzdeki 2-3 gün boyunca devam etmesinin beklendiğini ifade eden Gül, kent genelinde yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.