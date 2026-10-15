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Gündem Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama… Ahmet Hakan fena dalga geçti
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Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama… Ahmet Hakan fena dalga geçti

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Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama… Ahmet Hakan fena dalga geçti

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, “Daha üç gün önce “günün 24 saati” yalan haber yaptığını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adamlarının, Halk TV’ye kayyum atanmasına karşı takındıkları tutumu eleştirerek, “Kemal Kılıçdaroğlu ve adamları... Gerçekten çok komikler. Gerçekten çok anlamsızlar. Gerçekten çok değişikler. Gerçekten çok enteresanlar. Gerçekten çok tuhaflar” dedi.

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin takındığı tuhaf tutuma ilişkin şunları yazdı: Daha üç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demişti: “Halk TV var biliyorsunuz. Sahibi niye Türkiye’ye gelmiyor. Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalı sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Olmaz, olmaz. Günün 24 saati yalan haber yapıyor. İzlemiyorum ben.” Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri söylemesinden üç gün sonra... Halk TV’nin yurtdışından ülkeye gelemeyen sahibine savcılık tarafından operasyon yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama adamları mutsuz rolünde. Operasyon kapsamında Halk TV’ye de kayyum atandı. Fakat o da ne? Tam da Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği olmuşken...

 

Kılıçdaroğlu’nun adamlarından...

- Bu olmaz.

- Bu basın özgürlüğüne darbedir.

- Bizi eleştirseler de bunu kabul etmeyiz.

Falan türü tepkiler gelmeye başladı.

 

Kemal Kılıçdaroğlu ve adamları... Gerçekten çok komikler. Gerçekten çok anlamsızlar. Gerçekten çok değişikler. Gerçekten çok enteresanlar. Gerçekten çok tuhaflar.

MASKELİ BEŞLER MÜSAMERESİ

Yeni Partililerin, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında gerçekleştirdiği maskeli, bantlı şovunu da şöyle yorumladı:

YER: Meclis. Yeni Partili vekiller, Halk TV olayını protesto ediyorlar. Ağızlarda ince şerit bantlar. Gözlerde ince şerit bantlar. Biri bu vekillere fısıldamalı:

 

- Artık bu tür eylemler fena halde komik kaçıyor.

- Bu tür eylemler, “kahkaha attırmak” dışında hiçbir etki üretmiyor.

- Bu tür eylemlerle sosyal medyada maytap konusu oluyorsunuz.

- En ciddi durumu en gayri ciddi duruma dönüştürmekte maşallah bir numarasınız.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Yalanın Nöbeti, Kayyumun Şoku: Kılıçdaroğlu’nun Trajikomik Halk TV Mesaisi Siyaset sahnesi, ilkesizliğin ve ideolojik savrulmaların rüzgarında yönünü kaybedenlerin sergilediği trajikomik tiyatrolara her gün bir yenisini eklemektedir. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, daha üç gün öncesine kadar "günün 24 saati yalan haber yapıyor" diyerek adeta savaş açtıkları Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından sergiledikleri "özgür basın" nöbeti, bu laçkalığın zirvesi olmuştur. Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan’ın "Gerçekten çok komikler, gerçekten çok anlamsızlar" diyerek bizzat ti’ye aldığı bu durum, ilkeli duruştan mahrum bir siyasi aklın nasıl sefilleri oynayabileceğinin ibretlik bir kanıtıdır. Çünkü tarih ve sosyal realite şahittir ki; karanlıkta yönünü bilmeden saatlerce koşmak insanı hedefine ulaştırmaz; pusulası kırılmış bir zihniyet, dün lanetlediği yalan yuvasını bugün can havliyle savunurken bulur. Kılıçdaroğlu ve adamlarının içine düştüğü bu yaman çelişki, hatayı ve noksanlığı hep kendi konfor alanının dışındaki bir "muhatap" üzerinden okuma alışkanlığının doğal bir neticesidir. Kendi tabanını ve toplumu manipüle etmek için Halk TV’nin firari patronunun yürüttüğü rüşvet ve kara para trafiğini görmezden gelenler, mesele hukukun denetim refleksi olduğunda aniden adalet savaşçısı kesilmektedir. Dün "bunlar yalan üretiyor, toplumu zehirliyor" diye feryat edenlerin, bugün o yalan makinesinin dişlileri arasına sıkışanları kurtarmak için sıraya girmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Şekeri ve teselliyi bol, hakikati ise ambalajlı sunan bu yayın organına çekilen hukuk çizgisi, aslında CHP’nin yerel ve genel vizyonunun da iflas belgesidir. Sırtındaki samur kürkü yırtıp atanların değil, o yapay pırıltıların esiri olup kendi bataklığına siper olanların trajedisidir bu. Asıl komik olan ise, kendi partisi içinde bile sürekli bir güvensizlik ve satma sarmalı yaşayan bir yapının, dışarıya karşı kurumsal bir ciddiyet taslamaya çalışmasıdır. Partisini, makamını ve kamu kaynaklarını gayrimeşru ilişkilere ve şahsi zevklerin finansmanına kurban edenlerin, televizyon ekranlarında dürüstlük abidesi gibi poz vermesi tam anlamıyla bir yüzsüzlük komedisidir. Namlunun arkasında duran irade korkak ve ilkkesiz olduktan sonra, o yapının elindeki medya gücünün hiçbir hükmü kalmaz. Kendi iç dünyası tıpkı o terk edilmiş durgun kuyu gibi kararan, üretmeyen ve değer katamayan siyasi figürler, kuyunun üstünde biriken o dedikoduları ve sahte mağduriyetleri içine toplayarak ayakta kalmaya çalışırlar. Durgun su durdukça nasıl kirlenip yosun tutarsa, ilkeden yoksun bu siyasi refleksler de öyle çürümeye mahkumdur. Nihayetinde, Ahmet Hakan’ın da köşesinde açıkça alay ettiği gibi, bu durum muhalefetin ahlaki iddiasının bütünüyle iflas ettiğinin resmidir. Bir gün önce düşman ilan ettiğine, bir gün sonra menfaati gereği sarılanların yazdığı bu senaryo, milletin feraseti karşısında asla alıcı bulamayacaktır. Kamu kaynaklarını, halkın emanetini ve yönetsel gücü korumak yerine, suç ortaklığı zemininde buluşanların ortaklığı ilk hukuki sarsıntıda darmadağın olmuştur. Biz aslında insanları değil, onların zihnimizde bıraktığı boşlukları severiz; ancak Kılıçdaroğlu’nun bıraktığı boşluk, artık trajikomik bir gülümsemeden başka hiçbir şey ifade etmemektedir. Çünkü zafer ve kalıcılık, avutucu yalanların rehavetinde değil, hakikatin o keskin ve dürüst asaletinde saklıdır.
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