Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama… Ahmet Hakan fena dalga geçti

Ahmet Hakan bugünkü köşesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin takındığı tuhaf tutuma ilişkin şunları yazdı: Daha üç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demişti: “Halk TV var biliyorsunuz. Sahibi niye Türkiye’ye gelmiyor. Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalı sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Olmaz, olmaz. Günün 24 saati yalan haber yapıyor. İzlemiyorum ben.” Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri söylemesinden üç gün sonra... Halk TV’nin yurtdışından ülkeye gelemeyen sahibine savcılık tarafından operasyon yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun istediği oldu ama adamları mutsuz rolünde. Operasyon kapsamında Halk TV’ye de kayyum atandı. Fakat o da ne? Tam da Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği olmuşken...

Kılıçdaroğlu’nun adamlarından...

- Bu olmaz.

- Bu basın özgürlüğüne darbedir.

- Bizi eleştirseler de bunu kabul etmeyiz.

Falan türü tepkiler gelmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve adamları... Gerçekten çok komikler. Gerçekten çok anlamsızlar. Gerçekten çok değişikler. Gerçekten çok enteresanlar. Gerçekten çok tuhaflar.

MASKELİ BEŞLER MÜSAMERESİ

Yeni Partililerin, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında gerçekleştirdiği maskeli, bantlı şovunu da şöyle yorumladı:

YER: Meclis. Yeni Partili vekiller, Halk TV olayını protesto ediyorlar. Ağızlarda ince şerit bantlar. Gözlerde ince şerit bantlar. Biri bu vekillere fısıldamalı:

- Artık bu tür eylemler fena halde komik kaçıyor.

- Bu tür eylemler, “kahkaha attırmak” dışında hiçbir etki üretmiyor.

- Bu tür eylemlerle sosyal medyada maytap konusu oluyorsunuz.

- En ciddi durumu en gayri ciddi duruma dönüştürmekte maşallah bir numarasınız.