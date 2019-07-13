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Mikroplara yapışarak vücuttan uzaklaştırıyor | İşte çilekli suyun faydası

Çileğin en önemli özellikleri; vitamin, mineral ve toksin öldürücü bir antioksidan olmasıdır. Bunların yanı sıra daha birçok faydası bulunan çilek, su ile birlikte tüketildiğinde, vücutta ekstra etkilere sahip. Özellikle su içmekte zorlanan kişilerin severek tüketeceği "çilekli suyun" muhteşem faydaları...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:40
Mikroplara yapışarak vücuttan uzaklaştırıyor | İşte çilekli suyun faydası

Bir ay boyunca düzenli olarak çilekli su tüketen kişilerin; vücudundaki fazla su, ödem, iltihaplanmalar ve mikroplar gözle görülür şekilde azalıyor. Özellikle seyahat sonrası oluşan ağırlık hissi ve şişliklerde rahatlamayı da sağlıyor. 

İnsan vücudunun toksinleri depolayacağı yer oldukça fazla sayıda ve büyüklüktedir. Toksinler, tüketilen gıdaların sağlıksız ve pis olmasından kaynaklanabilir ya da parazit ve bakterileri vücudun üretmesi sonucunda meydana gelir.

Karaciğer, böbrek ya da bağırsaklarda oluşan semptomlar, toksin çoğalmasına sebep olur. Kişi farketmeksizin, vücudun belli yerlerinde hafif şişliklerle kendini belli eden toksinler, uzun süre aynı yerde, yenen yemeklerle büyümeye devam eder. Sonuç olarak da ; stres, sivilce, yorgunluk, ürik asit, tansiyon, kilo ve ağrı olarak kişiye yansır.

Çilek; bütün bu toksik maddelere yapışarak, vücuttan atılmasını sağlayan vitamin ve mineraller barındırır. Dolayısıyla da vücut, kendini yenilemeye fırsat bulur.

Vücudunuzda fazla yağ ve su tutulması olduğunu düşünüyorsanız bu öneriler tam da size göre

  • 6 adet çilek, 3 yemek kaşığı limon suyu ve bir tutam naneyi 1 litre suyun içerisine koyun. Ortalama 40 dakika kadar dolapta dinlendirerek gün içerisinde, dilediğiniz miktar ve arlıklarla tüketin.
  • Ekstra etki görmek istiyorsanız, direkt olarak blenderdan geçirdiğiniz çileklere limon suyu ekleyerek de içebilirsiniz.

toksinlere yapışarak vücuttan çıkaran tarif

Dilerseniz çileği 20-25 dakika kadar kaynatarak da içebilirsiniz. Buz ve birkaç çilek parçasıyla tüketebilirsiniz.

 

 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:40
  1. Mikroplara yapışarak vücuttan uzaklaştırıyor | İşte çilekli suyun faydası

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