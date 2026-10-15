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Spor Rekor haftası! Şampiyonlar Ligi’nden böylesi görülmedi
Spor

Rekor haftası! Şampiyonlar Ligi’nden böylesi görülmedi

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Rekor haftası! Şampiyonlar Ligi’nden böylesi görülmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşaması 2. haftasındaki 18 maçta atılan 78 gol ile turnuva tarihinin bir haftasında atılan en yüksek gol sayısı rekoru kırıldı.

UEFA'ya göre, sezonun 2. hafta maçlarında atılan toplam gol, bir önceki sezonun 3. haftasında gerçekleşen eski rekoru 7 golle geride bıraktı. Geçen sezonun 3. haftasındaki 18 maçta 71 gol atıldı.

Lig aşaması 2. haftasında; iki Türk temsilcisinin maçlarında toplam 11 gol atılırken Galatasaray konuk ettiği İspanyol kulübü Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.

Haftanın en gollü maçında İngiliz ekibi Liverpool deplasmanda Avusturya temsilcisi LASK'ı 6-3 yenerken haftanın en farklı galibiyetini ise Aston Villa aldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atılan 10 hafta şöyle:

2026/27 - 2. hafta (78 gol, 18 maç)

2025/26 - 3. hafta (71 gol, 18 maç)

2026/27 - 1. hafta (69 gol, 18 maç)

2025/26 - 1. hafta (67 gol, 18 maç)

2024/25 - 5. hafta (67 gol, 18 maç)

2025/26 - 5. hafta (64 gol, 18 maç)

2024/25 - 8. hafta (64 gol, 18 maç)

2000/01 - 1. hafta (63 gol, 16 maç)

2025/26 - 2. hafta (62 gol, 18 maç)

2020/21 3. hafta (62 gol, 16 maç)

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