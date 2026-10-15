Abdulkadir Selvi partilerin son oy oranını yazdı! AK Parti en yakın rakibine yüzde 14.5 fark attı!

Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Biri, fon rezaletinin AK Parti’nin oylarında bir aşındırma etkisi yapmasını bekliyorum. Ama bu ne derece olacak onu merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon krizi patlak verdiği andan itibaren duruşu topluma güven verdi. Erdoğan, bu rezaleti savunmuyor tam aksine mücadele ediyor duygusunu verdi. Bu sorunu çözerse yine Erdoğan çözer kanaati oluştu. Muhalefet gibi “Sütte leke var ama benim arkadaşlarımda leke yok” demedi. Hatta onları “arkadaşı” olarak kabul etmedi. “Çürüyen kol kesilir atılır” diye bir tavır ortaya koydu. Süratle kendisini fon rezaletinden ayrıştırdı. AK Parti’den de şu ana kadar bunun savunan çıkmadı. Dış güçler ya da İsrail lobisi gibi gerekçelere de itibar etmediler. Bence doğru olanı yaptılar.

KRİZ DÖNEMİ LİDERLİĞİ

Lider kriz dönemlerinde ortaya çıkar. Erdoğan’ın bu duruşunun fon krizindeki oy kaybını bir ölçüde dengelediği görülüyor. Ama yine de toplum sorumlulardan hesap sorulmasını bekliyor. Muhalif belediye başkanları hapse atılırken AK Parti kendi adamlarını koruyor gibi bir algının oluşmasına fırsat verilmemeli. Eğer böyle bir algı oluşursa çok tehlikeli olur. Çünkü algılar, olgulardan önce gelir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buna imkân vermeyeceğini düşünüyorum.

NET DURUŞ

İkincisi ise Terörsüz Türkiye süreci seçmen eğilimlerini etkiledi. Örneğin Yeni Parti’nin oylamada ikiye bölünmesi, süreç içinde zikzak çizmesi oy kaybına yol açtı. Ayrıca Yeni Parti’nin bir ideolojisi yok. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluklarını savunma partisine dönüştü. Bu parti uzun ömürlü olmaz. İYİ Parti’nin Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkmasını eleştirenlerden biriyim. Çünkü bu Türkiye’nin beka meselesi. PKK, Kuzey Irak’ta kampları boşaltıyor buna karşı mısınız, değil misiniz? Konu bu kadar net. Ancak İYİ Parti’nin süreç karşıtı net tutumu Yeni Parti’den ulusalcı oyların bir kısmının buraya kaymasına neden olmuş.

AK PARTİ EN YAKIN RAKİBİNE YÜZDE 14.5 FARK ATTI!

Şimdi sıra geldi GENAR’ın Türkiye Raporu’nun Eylül ayı araştırmasına.

AK Parti yüzde 36.1

Yeni Parti yüzde 21.6

DEM Parti yüzde 9.4

MHP yüzde 8

İYİ Parti yüzde 7.7

CHP yüzde 6.6

Anahtar Parti yüzde 3.0

Zafer Partisi yüzde 2.8

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.5

TİP yüzde 0.9

Saadet Partisi yüzde 0.5

KARARSIZLAR NE DURUMDA

Seçim sürecine henüz girilmedi ama seçim havası yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu tür dönemlerde hep kararsızların ve oy vermeyeceğim diyenlerin oranını merak ederim. Türkiye henüz seçim iklimine girmedi ama GENAR’ın Türkiye Raporu’nda kararsızların oranı yüzde 13.4 çıkıyor. Oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ise yüzde 12.3 çıkıyor. Büyük bir kararsız kitle yok. Seçim olmamasına rağmen siyasi tercihler şimdiden netleşmiş durumda. Seçim sürecine girilince kutuplaşmanın da etkisiyle kararsızların oranı düşecek.

EKONOMİ BİRİNCİ GÜNDEM

Anketlerde siyasi partilerin oy oranlarından önce ekonomiye ilişkin verilere bakıyorum. Çünkü oy tercihinde ekonomi çok belirleyici oluyor.

İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın Türkiye Raporu’nda da ekonomiye geniş bir yer ayrılmış durumda.

GENAR önce toplumda ekonomi yönetimine duyulan güveni sormuş.

Ankete katılanların yüzde 34.1’i ‘hiç güvenmiyorum’ diyor. ‘Güvenmiyorum’ diyenlerin oranı da yüzde 33’le bir tık gerisinde. ‘Güveniyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 18.8’le çok gerilerde yer alıyor. ‘Çok güveniyorum’ diyenler yüzde 1.9 çıkarken, ‘ne güveniyorum ne güvenmiyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 12.2

Ekonomi güven üzerine yürür. Ankete katılanların yüzde 67.1’i ekonomi yönetimine güvenmiyorsa işimiz zor demektir.

ENFLASYON NEDEN DÜŞMÜYOR?

Uzun bir süreden sonra enflasyon ilk kez yüzde 30’un altına düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına geriledi” diye duyurdu.

GENAR enflasyonun hızla düşmemesinin nedenlerini halkımıza sormuş. İşte cevapları: Ankete katılanların yüzde 54.8’i uygulanan ekonomi politikalarının yanlış olduğunu düşünüyor. Yüzde 30.8’i ise alınan önlemler yeterli değil, başka ekonomik adımlar da atılmalı görüşünde. İki grubun toplamının yüzde 85.6’ya ulaşması demek toplumun büyük bir bölümünün enflasyonla mücadele programını doğru bulmadığını gösteriyor. Enflasyonla mücadele programını toplumun desteği olmadan yürütmek çok zor. Ayrıca sadece emekliler, asgari ücretliler ve esnafın sırtından yürütmek ise sosyal huzursuzluklara yol açıyor.

‘Alınan önlemler doğru ancak sonuç vermesi için zamana ihtiyaç var’ diyenlerin oranı ise 14.4’te kalıyor.