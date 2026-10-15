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Gündem Bayraktaroğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Bayraktaroğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

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Bayraktaroğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Polonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile görüştü.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Kukula'yı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

 

Orgeneral Kukula'nın tören kıtasını selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı.

Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından Bayraktaroğlu ve Kukula, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili görüşme gerçekleştirdi.

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