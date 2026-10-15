Kardeş Pakistan’da can kaybı yükseldi! Okul çatısı çöktü 33 kişi can verdi

Pakistan'ın Peşaver kentinde özel okulun çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32'si öğrenci 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Peşaver kentinin Afridi Abad bölgesindeki özel okulun çatısı, öğrencilerin dersliklerde bulunduğu sırada çöktü.

32 öğrenci 1 öğretmen hayatını kaybetti

Yerel hastane sözcüsü Muhammad Asim, okulun çatısının çökmesi sonucu 32 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını ve bunların bir kısmının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Asım, yaralılara müdahale için acil durum ilan edilen hastanede başından yara alan 3 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Yetkililer ayrıca, enkaz altında kalan öğrencilerin kurtarılması için başlatılan çalışmaların tamamlandığını belirterek, bölgede başka yaralı bulunmadığını söyledi.

Zerdari ve Şerif'ten taziye mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Zerdari, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Zerdari, ilgili makamlara yaralılara en üst düzeyde tıbbi olanaklar sağlamaları ve etkilenen ailelere yardım etmeleri talimatı verdi.

Olayın nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılacağını belirten Zerdari, tüm eğitim kurumlarının binalarının güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olmak için kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Şerif, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütüleceğini belirtti.

Hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların 14 yaş ve altında olduğu belirtiliyor.