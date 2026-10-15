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Gündem Gültekin’in vefatı büyük üzüntüye yol açtı: Özdemir: Yol arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz
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Gültekin’in vefatı büyük üzüntüye yol açtı: Özdemir: Yol arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz

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Gültekin’in vefatı büyük üzüntüye yol açtı: Özdemir: Yol arkadaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in Düzce’de yaşanan zincirleme trafik kazasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, AK Parti camiasını yasa boğdu. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya giderken yaşamını yitiren Gültekin için AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taziye mesajı paylaştı. Özdemir, merhuma Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına, teşkilata ve Üsküdarlılara başsağlığı dileklerini iletti. Kazada yaralanan 4 kişi için de acil şifa temennisinde bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdİ. Kaza sonrasında kalp krizi geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

ÖZDEMİR: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK

Gültekin’in vefatı AK Parti camiasında ve siyaset dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

Gültekin’in vefatından derin üzüntü duyduğunu dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya seyahat ederken Düzce’de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı âli olsun” paylaşımında bulundu.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili kaza geçirdi! Acı haber geldi!
Üsküdar Belediye Başkan Vekili kaza geçirdi! Acı haber geldi!

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili kaza geçirdi! Acı haber geldi!

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