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Dünya Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor
Dünya

Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor

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Kontrolden çıktı! Oluk oluk petrol fışkırıyor

Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen petrol sahasında meydana gelen sızıntıda ham petrol ve gaz 10 metreden fazla yüksekliğe ulaştı.

Nijer'de bir petrol kuyusunda yaşanan sızıntı, bölgede büyük endişeye neden oldu. Eylül ayının sonlarında başlayan olayda ham petrol ve gaz metrelerce yükseğe fışkırırken, çevredeki geniş bir alan petrolle kaplandı. Ekim ayına gelinmesine rağmen sızıntının tamamen durdurulamaması, çevresel zararın büyümesi endişesini artırdı.

PETROL 10 METREDEN FAZLA YÜKSEĞE FIŞKIRDI

Nijer Petrol Bakanlığının açıklamasına göre olay, ülkenin kuzeydoğusundaki Agadem petrol sahasında bulunan Goumeri W-8 kuyusunda meydana geldi.

Başkent Niamey'e yaklaşık 1.700 kilometre uzaklıktaki kuyudan yüksek basınçla çıkan ham petrol ve gaz, 10 metreden fazla yüksekliğe ulaştı. Çinli enerji şirketi CNPC'nin Nijer'deki iştiraki tarafından işletilen tesiste yaşanan olayda 2 çalışan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

 

GÜNLERDİR DURDURULAMIYOR

Petrol Bakanlığının 12 Ekim'de yaptığı değerlendirmede, sızıntının kısmen kontrol altına alındığı ancak tamamen durdurulamadığı belirtildi. Petrolün yüzlerce metre boyunca araziye yayılması nedeniyle toprak ve bitki örtüsü zarar gördü. Yetkililer, çevresel hasarın boyutlarını belirlemek için inceleme başlattı.

Sızıntının meydana geldiği platformda bulunan iki komşu kuyunun da zarar görme riski taşıdığı açıklandı. Uzman ekipler, petrol akışını durdurmak ve diğer kuyuların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın kesin nedeni henüz belirlenemezken ilk incelemelerde sabotaj ve terör saldırısı ihtimalleri dışlandı. Nijer yönetimi, sızıntının kontrol altına alınması için Cezayirli uzmanlardan da teknik destek aldı.

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