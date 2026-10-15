Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı

1956 Antakya doğumlu Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu olduğu Türkiye'den 1982'de Suriye'ye firar etmişti. Ural, Esed ailesiyle akraba olan eşi Malak Fadel üzerinden dönemin Devlet Başkanı Hafız Esed'in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kurmuş, edindiği imtiyazlar sayesinde Suriye'de varlıklı biri haline gelmişti.

Terörist Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davanın sanıkları arasında yer alıyor.

Devrik Beşşar Esed rejimine hizmet eden "Mukaveme Suriyye" adlı milis gücünün elebaşılığını yapan Ural, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Lazkiye vilayetinde, özellikle Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında yer alan Bayırbucak Türkmen bölgesindeki faaliyetleriyle biliniyor.

Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist 'Mihraç Ural'ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye’de yakalandığını bildirdi.

MİHRAÇ URAL’IN YARDIMCISI DA YAKALANMIŞTI

Ural’ın yardımcısı Cemal Trablusi’nin de 4 Ekim’de Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yakalandığı açıklanmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 4 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mihraç Ural’ın yardımcısı olarak bilinen Cemal Trablusi’nin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını bildirmişti. Mukaveme Suriyye örgütünün Halep temsilcisi ve büro müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Trablusi’nin yakalanmasına ilişkin operasyonun yeri ve zamanı hakkında ayrıntı paylaşılmamıştı.