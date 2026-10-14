Önce okullar şimdi ise... İstanbul Valiliğinden peş peşe yasak kararları

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, fırtına ve sel baskınları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malûl gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTELER 1 GÜN TATİL EDİLDİ

İstanbul'da bazı üniversiteler, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve trafikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Ekim Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Türk-Alman Üniversitesi de sosyal medya hesabından, 15-16 Ekim'de eğitimin çevrim içi devam edeceği bilgisini paylaştı.

Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitimlerin bir gün süreyle çevrim içi verileceğini kaydetti.

MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

Öte yandan İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin de trafiğe çıkışını yasakladı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN "EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'u felç eden şiddetli sağanak yağış ve su baskınlarının ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbullulara evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Vali Gül yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun."