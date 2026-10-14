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Gündem Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!
Gündem

Rezil sunucu bir kez daha işsiz kaldı Hande Sarıoğlu’na Beyaz TV şoku!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksızca paylaşımların yanı sıra skandal açıklamalarıyla da sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, bir kez daha işsiz kaldı.

Habertürk’ten kovulmasının ardından Beyaz TV’ye kapağı atan Hande Sarıoğlu, Beyaz TV yönetiminin ani bir kararla Ankara haber merkezini kapatarak Beyaz Ana Haber bültenini yayından kaldırması üzerine ortada kaldı. Karardan hemen önce İstanbul’daki evini kapatıp Ankara’ya yerleşen Sarıoğlu, "Bir devir bitti" diyerek işsiz kaldığını açıkladı.

Gelişmeyi bültenin sunucusu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir veda paylaşımıyla duyurdu.

 

BİR HAFTA ÖNCE ANKARA'YA TAŞINMIŞTI

Yaşanan süreçte en dikkat çeken detay ise Sarıoğlu'nun kariyer planı doğrultusunda henüz bir hafta önce radikal bir karar alarak İstanbul'daki evini kapatıp Ankara'ya taşınmış olması oldu.

Düzenini kurduktan hemen sonra haber merkezinin kapatılma kararıyla sunucu, sürpriz gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

Sarıoğlu paylaşımında, "Tam bir hafta önce İstanbul’daki evi kapatıp, Ankara’da düzenim oturdu derken, hayatın sürprizleri bitmiyor. Görmüş olduğunuz bu pırıl pırıl ekip arkadaşlarımla birlikte, Beyaz Ana Haber son kez 18:30’dan 19:30’a ekranlarınızdaydı. Ankara’da bulunan haber merkezimizin kapanma kararıyla, artık Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber kuşağı da yayından kalktı ve bir devir bitti…" ifadelerini kullandı.

 

AHLAKSIZ PAYLAŞIMLARI HALA HAFIZALARDA

Sarıoğlu geçmişte bir çok skandal paylaşıma imza atmıştı. Sarıoğlu’nun, evinde doğal gaz yakmadığını belirterek "Yakmıyorum, çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" şeklindeki ahlaksız paylaşımı büyük tepki çekmişti.

PEÇELİ DANS REZALETİ İŞİNDEN ETMİŞTİ

Ahlaksızlığı bununla da sınırlı kalmayan Sarıoğlu, Habertürk’te spor spikerliği yaptığı dönemde, yüzünün yarısı peçeyle kapalı bir şekilde dans ettiği rezil bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmış, tepki çeken görüntüler üzerine Habertürk yönetimi Sarıoğlu'nun işine son vermişti.

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Yorumlar

Ali

Bir yere kimi tahsili ile kimi de fizik ile kimi de her türlü ahlaksızlik ile gelir Bunu çok görüyoruz son zamanlarda Ahlakı çöküşü yaşıyoruz her yerde.

Beyaz TV kimindi sahi.

Orada çalışması bile tuhaf
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