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Aktüel Yürekleri parçalayan detay! Akıma kapılan çocuk hafız çıktı
Aktüel

Yürekleri parçalayan detay! Akıma kapılan çocuk hafız çıktı

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Yürekleri parçalayan detay! Akıma kapılan çocuk hafız çıktı

İstanbul Fatih’te sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın hafız olduğu, babasını da 6 ay önce kaybettiği öğrenildi.

İstanbul tarihinin en kötü afetlerinden birini yaşadı. Mega kentte sağanak yağış sebebiyle hayat adeta durdu. Yağış sadece yollara, evlere ya da ulaşıma zarar vermedi. Yaşanan afette İstanbul’da iki kişi hayatını kaybetti. Bunlardan biri de henüz 14 yaşındaydı. Fatih’te sağanak sonrası yaşanan facianın ardından 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın yaşamına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

 

Çukurbostan Parkı yakınında yaşandı

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı. Mahmut Işıldak (14), sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapılmış ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Işıldak'ın hafız olduğu, babasını ise 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Işıldak'ın ayakkabılarının ıslanmaması için çıkararak yalın ayak yürüdüğü söylenildi.

 

İsmailağa Derneği’nde taziye mesajı geldi

İsmailağa Derneği, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında Mahmud’un, merhum Ömer Faruk Işıldak’ın oğlu olduğunu açıkladı.

Babasını kaybetmiş olan Mahmud’un vefatıyla Işıldak ailesi bir kez daha evlat ve yakın acısıyla karşı karşıya kaldı. Dernek, “Hafız Mahmud Işıldak” diye andığı çocuk için rahmet, ailesi ve sevenleri için sabır diledi.

İsmailağa Derneği’nin Mahmud Işıldak için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Merhûm Ömer Faruk Işıldak Hocamızın oğlu Hafız Mahmud Işıldak kardeşimizin elim bir hâdise sonucu vefâtını derin bir teessürle haber aldık.

Kıymetli kardeşimize Mevlâ Teâlâ'dan rahmet diliyor, hâfızlara yönelik ilâhî müjde ve mükâfatlara nâil olmasını niyâz ediyoruz. Başta aile ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve câmiamıza sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl temennî ediyoruz.

Rûhları için, Allah (Celle Celâluhû) rızâsı için el-Fâtiha!”

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