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Dünya Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde
Dünya

Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde

Yeniakit Publisher
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Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde

Ukrayna’nın Starshield uydu sistemlerinde hız sınırlamasına gidildiğini ve operasyonlarının aksadığını açıklaması üzerine Elon Musk’tan net yanıt geldi. Musk, “ Sinyal hızları ve kullanım kısıtlamaları tamamen ABD hükümetinin kontrolünde olup, kararlar Washington yönetimi tarafından alınmaktadır” dedi.

ABD'li milyarder Elon Musk, Ukrayna yönetiminin, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin yavaşladığını açıklaması üzerine, söz konusu sistemlerin ABD hükümetinin kontrolünde olduğunu ifade etti.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından eski Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un "Starshield'ın hız sınırının tamamen kaldırılması, Ukrayna'nın savunması için artık kritik önem taşıyor." paylaşımına yanıt verdi.

Paylaşımda Musk, "Starlink" uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin tamamen ABD hükümetince kontrol edildiğini ve hız veya kullanıma ilişkin her türlü sınırlamanın nihayetinde ABD Başkanı tarafından belirlendiğini kaydetti.

Starlink'in hizmetlerinin "ticari hizmet" olduğunun altını çizen Musk, "Starlink'in kullanımı sivil veya savunma amaçlı faaliyetlerle sınırlandırılmış olup, saldırı niteliğindeki askeri eylemlerde kullanılamaz. Zira böyle bir kullanım, ticari bir şirket için uygunsuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA, STARSHİELD SİSTEMİNİN YAVAŞLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına kısıtlama getirdiğini öne sürmüştü.

Söz konusu kısıtlamanın StarShield adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu kaydeden Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullanmıştı.

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