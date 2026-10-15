Sıcak su torbası her derde deva mı? Doğru bilinen yanlışlara dikkat

Vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkan ağrılarda ilk başvurulan yöntemlerden biri olan sıcak su torbası, doğru kullanıldığında rahatlama sağlayabiliyor. Kasları gevşetip kan dolaşımını artıran sıcak uygulama, bazı durumlarda ise ağrıyı daha da şiddetlendirebiliyor. Özellikle iltihaplanma ve yeni meydana gelen yaralanmalarda sıcak uygulamanın durumu ağırlaştırabileceğine dikkat çeken uzmanlar, hangi ağrılarda sıcak su torbası kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, sıcak su torbası hangi ağrılara iyi geliyor, hangi durumlarda tehlike oluşturuyor? İşte dikkat edilmesi gerekenler…