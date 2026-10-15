İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! İstanbul’a rekor yağış düştü

Bakan Çiftçi "İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir. Ayazağa’da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları;

"İstanbul'da yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Çalışmalarımız, afet başkanlığımız koordinasyonumuz başkanlığında hassasiyetle yönetilmektedir. Sahadaki müdahale kapasitemize ilişkin son verileri paylaşmak istiyorum. 9 bin 588 ihbar alındı. İstanbul'da 6 bin 728 vakanın büyük kısmına ekiplerce müdahale dilmiştir. Mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız sağ salim tahliye edilmişlerdir. Ayazağa'daki tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. 46 bin 97 personel sahada aktif olarak görev yapıyor.

MGM'den alınan bilgilere göre İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bilecik'te yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kg'ye ulaşması beklenmektedir. İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da 1 gün eğitime ara verilmiştir.

Vatandaşlarımızdan sel, su baskını, çatı uçması gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, dere yataklarından, alt geçitlerden uzak durmalarını, meteorolojik uyarılarını takip etmelerini önemle istirham ediyorum.

Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya devam edecektir. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik."