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Sirke nasıl yapılır? | Sirke yapımının püf noktaları

Sirke son zamanlarda her alanda karşımıza çıkan bir gıda maddesi. Yemekten temizliğe her alanda kesin çözümler vermesi, çokça tercih edilmesine sebep oluyor. Peki ya evde doğal sirke nasıl yapılır?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:46
Sirke nasıl yapılır? | Sirke yapımının püf noktaları

Her derde deva olan sirkenin yapımı oldukça kolay. Evde yapıp tükettiğiniz her gıda, satın aldığınızdan kat be kat iyi ve faydalı olduğuna emin olabilirsiniz. Bu nedenle faydasını beklediğiniz ürünleri evde yapmanız daha yararlı. Özellikle fermente edilen gıdalar - yoğurt, turşu ve sirke - evde yapılınca etkilerini gösteren ürünlerdir.

Üstelik her türlü meyveden sirke yapabilmek mümkün. Verilen tarifin miktarlarını azaltarak her meyveden sirke yapabilirsiniz.

Malzemeler

  • 1 kilo elma
  • 3 litre su
  • 1 su bardağı doğal sirke
  • 2 yemek kaşığı bal

 - Eğer sirkeniz yok ve ilk kez sirke mayalıyorsanız; 1 çay bardağı nohut ve 2 yemek kaşığı balı karıştırarak da yapabilirsiniz. 

Yapılışı

Meyveleri iyice yıkayıp temizledikten sonra 4 - 5 parçaya bölün.

Plastik olmayan bir kap içerisine yerleştirerek üzerine suyu ve balı dökün.

En son sirkeyi de ekledikten sonra ağzını tülbent gibi bir malzemeyle, hava alabileceği şekilde kapatın. 

Karanlık bir alanda, 20 gün boyunca sadece birer kere olacak şekilde karıştırın. Elmalar yere doğru inmeye başlayacaktır.

20 gün dolduktan sonra, 20 gün de ağzı kapalı bir halde hiçbir şekilde dokunmadan bekletin.

Son olarak içerisinde oluşan sirke anasını ayırıp, süzerek cam şişelerde saklayın.

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:46
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  4. sirke yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

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