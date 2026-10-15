İran’a saldırının zamanı sızdırıldı! Trump: O köstebekler vurulmalı!

Arizona'da düzenlenen seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan askeri saldırının zamanlamasına ilişkin bilgilerin basına sızdırıldığını ileri sürdü. Trump, B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'den saat 12.07'de havalanacağı bilgisinin ve hedefe varış saatinin CNN ve New York Times'ta yer aldığını belirterek, İran'ın bu haberler nedeniyle saldırıdan önceden haberdar olduğunu savundu. Bunun üzerine o günkü operasyonu iptal ettiklerini ve saldırıyı iki gün sonra gerçekleştirdiklerini anlattı.

ESKİDEN OLSA KURŞUNA DİZERDİK

Gizli askeri bilgilerin basına aktarılmasına sert sözlerle tepki gösteren Trump, "Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk" dedi. Sızıntıyı gerçekleştiren kişilerin ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunan Trump, bu kişilerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini de söyledi.

Trump'ın sözünü ettiği operasyonun Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Ancak sızıntı nedeniyle askeri harekatın ertelendiği iddiası bağımsız olarak doğrulanmış değil.