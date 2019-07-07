Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve soğuk sıkım zeytinyağı nasıl yapılır?

Uzun yıllardır tüketilen ve ülkemizin güzide lezzetlerinden biri olan zeytinyağı, binbir emekle üretiliyor.

Zeytin, ağaçlardan toplanır ve bol su ile yıkanır. Ardından bir makineye aktarılır. Makine içerisindeki çekikler sayesinde kırılan ve bütün özünü salan zeytinler "kırıcı" denen başka bir makineye aktarılır.

Zeytinin çekirdeği ve etinin iyice harmanlandığı bu makinede 45 - 60 dakika kadar döndürülerek sulu bir hamur elde edilir. Bütün detayları en ince ayrıntısına kadar özenilerek yapılan bu işlemler zeytinin bir kıvama gelmesini sağlıyor.

Bir sonraki aşamada çok yüksek devirlerde döndürülerek, zeytin hamuru ayrıştırılır. Bu dönüş sonucu; bir taraftan zeytinin etli kısmı, diğer taraftan çekirdek posası ve diğer bir kısımdan da binbir emekler sonucu zeytinin yağı süzülür.

En iyi sonucu alabilmek ve tortularından ayrılabilmesi için bir kere daha ayrıştırılan yağ, son haline bürünmüş oluyor.

Soğuk sıkım zeytinyağı ile sıcak sıkım zeytinyağı arasındaki fark nedir?

Sıcak sıkım ve soğuk sıkım zeytinyağı arasındaki fark; yapım aşamasında kullanılan suya göre değişkenlik gösterir. Eğer sıcak su ile sıkılır ve ayrıştırma bu şekilde gerçekleştirilirse sıcak sıkım, soğuk su ile de soğuk sıkım zeytinyağı meydana getirilmiş olunur.