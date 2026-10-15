Türkiye’nin resti İsrail’i tarifeli uçağa bindirdi! Herzog Azerbaycan uçağıyla Türk hava sahasından geçti

Türkiye’nin Gazze’deki katliamların ardından İsrail yönetimine yönelik aldığı tedbirlerin dikkat çeken bir sonucu daha ortaya çıktı.

Middle East Eye'ın aktardığı bilgilere göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen uluslararası toplantıya katılmak için İsrail hükümetine ait uçak yerine Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait tarifeli bir yolcu uçağıyla seyahat etti.

Herzog'u taşıyan uçak ise Türk hava sahasını kullanarak Azerbaycan'a ulaştı.

İSRAİL'İN UÇAĞINA KAPALI, AZAL'A AÇIK

Haberdeki ayrıntıya göre Ankara'nın kısıtlaması İsrail hükümetine ait uçakları kapsıyor.

Herzog'un da bu nedenle İsrail hükümet uçağı yerine AZAL'ın tarifeli seferine binerek Bakü'ye gittiği bildirildi.

Açık kaynak uçuş takip verilerine göre Herzog'un J222 sefer sayılı AZAL uçuşunda bulunduğu belirtildi.

TEL AVİV'DEN KALKTI, TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN BAKÜ'YE GİTTİ

Aktarılan bilgilere göre uçak Tel Aviv'den yerel saatle 11.35'te havalandı.

Türk hava sahasını kullanan uçuş, saat 15.40 sıralarında Bakü'ye ulaştı.

Bakü'deki karşılama törenine ilişkin fotoğraf ve görüntülerde Herzog'un, uçuş takip kayıtlarındaki uçak tipiyle uyumlu bir AZAL Boeing 787-8 Dreamliner ile kente geldiği bildirildi.

HERZOG'UN OFİSİ: YORUM YAPAMAM

İsrail Cumhurbaşkanlığı'nın uçuşun ayrıntıları konusunda sessiz kalması da dikkat çekti.

Herzog'un ofisinden bir sözcü, uçuş detaylarına ilişkin yöneltilen soruya:

“Bu aşamada yorum yapamam.”

cevabını verdi.

TÜRKİYE 2024'TE DE İZİN VERMEMİŞTİ

Türkiye'nin İsrail yönetimine yönelik hava sahası tavrı yeni değil.

Aktarılan bilgilere göre Ankara, 2024 yılında Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanmasına izin vermemiş, bunun üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Azerbaycan ziyaretini iptal etmişti.

Herzog'un nisan ayında Kazakistan'a yaptığı bir başka ziyarette de Türk hava sahasını kullanamadığı ve Türkiye'yi baypas eden yaklaşık sekiz saatlik bir rota izlediği belirtildi.

UZUN ROTAYI GÖZE ALMAK YERİNE TARİFELİ UÇAĞA BİNDİ

Herzog'un Bakü'ye giderken Yunanistan, Bulgaristan ve Karadeniz üzerinden Türkiye'yi dolaşan daha uzun bir güzergâhı kullanabileceği ifade edildi.

Ancak Karadeniz'deki güvenlik risklerinin ardından İsrail heyetinin farklı bir yol tercih ettiği ve Herzog'un AZAL'ın tarifeli uçağına bindiği aktarıldı.

Böylece İsrail Cumhurbaşkanı, İsrail hükümet uçağıyla Türk hava sahasını kullanmak yerine, Azerbaycan'ın sivil tarifeli seferiyle Türkiye üzerinden geçmek durumunda kaldı.

TÜRK YETKİLİ: HER YOLCU UÇAĞININ LİSTESİNİ ALAMAYIZ

Middle East Eye'a konuşan bir Türk yetkili ise Azerbaycan tarafından Herzog'un söz konusu uçakta bulunduğuna ilişkin Türkiye'ye önceden bilgi verilmediğini söyledi.

Yetkili, İsrail yönetiminin Ankara'nın tavrı nedeniyle artık hükümet uçakları için Türk hava sahasını kullanma talebinde bulunmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Doğal olarak Türkiye, yalnızca hava sahasından geçen her yolcu uçağının yolcu listesini alamaz.”

Ortaya çıkan tablo, Ankara'nın İsrail hükümet uçaklarına yönelik tutumunun devam ettiğini, Herzog'un ise bu kez Azerbaycan'a ulaşabilmek için yabancı bir hava yolu şirketinin tarifeli seferini tercih ettiğini gösterdi.