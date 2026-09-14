Hamilelikte karın ağrısı neden olur? Normal mi? Kontrolsüz biçimde ağrı kesici kullanmayın

Hamilelikte Karın Ağrısı Olur Mu?

Hamilelikte 9 ay boyunca vücudunuzda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişikliklerden bazıları, siz hamile olduğunuzu bile bilmeden veya doğrulamadan önce ortaya çıkabilir.

Ancak bu süreçte ne yaşayacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmek, hem fiziksel hem de mental açıdan daha rahat bir hamilelik geçirmenizi sağlar. Özellikle de hamileliğin ilk aylarında, ağrı, sancı ve kanama gibi belirtilere karşı tetikte olmak gerekir.

En doğru bilgiler ve sağlıklı sonuçlar için mutlaka hamileliğinizi takip eden uzman doktorunuza başvurunuz. İçeriğimizde yer alan bilgiler reçete niteliği taşımaz.

Hamilelikte karın ağrısı, mide bulantısı gibi belirtiler her kadının deneyimlediği ve genellikle zararsız şikayetlerdir. Sonuçta organlar sürekli olarak değişir, uterus (rahim) bebeğe yer açmak için genişler ve bağlar gerilir. Kısa süren, şiddeti yüksek olmayan karın ağrısı hamilelikte normal kabul edilebilir.

Hamilelikte karın ağrısı yaygın görülen ve normal bir belirtidir. Hamileliğin başında ve sonunda hafif dereceli periyodik sıkıntılar veya kramplar da hissedebilirsiniz. Ancak karın ağrıları kimi zaman ciddi bir problemin de belirtisi olabilir. Karın ağrınız birden başladıysa ve sizi kıvrandıracak kadar şiddetliyse doktorunuza başvurunuz.

Şiddetli ve uzun süre devam eden ağrılar göz ardı edilmemelidir. Bir anne adayı olarak, tüm potansiyel ağrı nedenleri konusunda kendinizi eğitmeniz önemlidir, bu sayede endişeye etmenizi gerektirecek semptomları tanımanız kolaylaşır. Ağrının şiddeti artıyor ve geçmiyorsa sağlığınız için uzman doktora başvurunuz. Kronikleşen ağrılarınızda doktorunuzu bilgilendirmenizi öneririz.

Karın ağrısı hamileliğin herhangi bir döneminde meydana gelebilir. Gebeliğin ilk 3 aylık dönemi olan 1. trimesterda karın ağrısı normaldir; çünkü anne adayının vücudunda yoğun olarak hormonal değişimler oluşur. Ayrıca bu dönemde karın ağrılarına sabah bulantıları da eşlik eder. 2. trimester yani 20. haftaya doğru bu belirtiler hafifleyebilir.

Gebelik oluştuktan sonra döllenmiş yumurta fallop tüpünü uterusa doğru hareket ettirir. İmplantasyon sırasında döllenmiş yumurta uterus duvarına yapışır ve plasenta oluşur. Bazı kadınlar gebeliğin dördüncü haftasında meydana gelen, implantasyon sırasında hafif kramplar yaşarlar, yaklaşık 10 ila 14 gün sonra.

Dördüncü hafta aynı zamanda bir kadının, eğer gebe değilse, adet döngüsünün başlamasını beklediği zamandır. Yani, birçok kadın henüz implantasyon ile ilişkili karın krampları yaşadıkları sırada hamile olduklarını bilmezler. Annelerin büyük bölümü hamilelikte 5. haftada karın ağrısı yaşamaya başlarlar.

İlk üç aylık dönemde karın ve ağrısı ve krampları deneyimlemeyen anne adayları, bu ağrıları daha seyrek de olsa ikinci üç aylık dönemde de yaşayabilirler. İkinci trimesterde, 14 ila 28 haftalar arasında, karın kasları ve bağlar rahmi genişletmek amacıyla uzar. Bu germe, karnın yanlarında veya pelvik bölgede kısa kramplar ile kendini gösterir ve genelde yuvarlak bağ ağrısı olarak adlandırılır.

Örneğin; 4 aylık hamilelikte karın ağrısı yaşamak sıklıkla yuvarlak bağ ağrısına işaret eder. Eğer anne adayı geçmişte abdominal bölgeden bir ameliyat geçirmişse, karnı büyüyüp gerildikçe bu rahatsızlıkları daha fazla duyma ihtimali yüksektir.

Peki, hamilelikte karın ağrısı

3. trimester yani hamileliğin son 3 aylık döneminde sık ve şiddetli yaşanan karın ağrıları tehlikeli olabilir. Bu ağrıların altında farklı sağlık durumları yatıyor olabilir. Aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden kadın doğum doktorunuzu bilgilendirmenizi ve sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz:

Aniden ve şiddetli başlaması,

Geçmemesi veya azalmaması,

Belirli bir bölgede yoğunlaşması,

Kaşıntı ile ağrının devam etmesi,

Ateş, bulantı ve kusmanın seyretmesi,

Vajinal kanama.

Ilık bir banyo yapmak kasları gevşetmeye ve vücuttaki gerginliği gidermeye yardımcı olur. Banyo suyuna İngiliz tuzu da ekleyebilirsiniz. İngiliz tuzunda bulunan magnezyum vücudun rahatlamasını sağlar. Sıcak su ve magnezyum kombinasyonu özellikle de yuvarlak bağ ağrıları için oldukça etkilidir. Ekstra yatıştırıcı bir özelliği olsun isterseniz, banyo suyuna birkaç damla lavanta veya papatya yağı da ekleyebilirsiniz.

Banyo yapmak için zamanınız yoksa, yuvarlak bağ ağrılarını hafifletmek için sıcak su torbalarından yararlanabilirsiniz. Ancak sıcak su torbasını bir kat havluya sararak direkt olarak vücudunuzla temas ettirmemeye dikkat etmelisiniz. Sıcak su torbanız yoksa şişeye sıcak su doldurarak da uygulama yapabilirsiniz. Sıcak su torbasını ağrıyan bölge üzerinde 10-15 dakika bekletmek yeterlidir.

Hamilelik yogası ve yüzme, anne adayları için uygundur. Bu gibi tüm egzersizler mutlaka uzman kontrolünde ve gözetiminde yapılmalıdır. Evde kendi kendinize bilinçsizce egzersiz yapmamalısınız. Yoga kasların esnemesini ve rahatlamasını sağlarken, su da bağlardaki baskının hafiflemesine yardımcı olur. Düzenli egzersiz, ligament ağrısını kolaylaştırır ve ağrı ataklarını azaltmak için tetikleyicileri ortadan kaldırır. Ancak egzersiz konusunda bilinçsizce hareket etmemek ve aşırıya kaçmamak önemlidir.

Alınması gereken bebek eşyaları, boyanması gereken bir bebek odası ve daha birçok şey hamile bir annenin vücudunu oldukça yorabilir. Abdominal bölgede kramp hissi genellikle yuvarlak ligamentlerin aşırı efor sarf etmesinden kaynaklanır. Bir süre sol tarafın üzerine yatıp dinlenmek basıncı azaltır. Aynı zamanda dizleri göğse çekmek de bağlardaki gerilmeyi azaltmaya yardımcı olur.

Bebek büyüdükçe ağırlığını yuvarlak bağlar üzerine vermeye devam eder ve ağrıyı artırır. Gebelik kemeri kullanmak baskının bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilir. Gebelik kemerinin birçok çeşidi mevcuttur. Vücut tipinize ve ihtiyaçlarınıza uygun olan birini seçebilirsiniz.

Eğer kabızlık yüzünden karın ağrısı yaşıyorsanız, beslenme programınıza daha çok lif eklemeniz gerekebilir. Brokoli, bezelye, kabak, mercimek, havuç, kayısı, elma ve armut gibi besinler yüksek oranda lif içerir. Bunun haricinde bol su içmek de kabızlık için faydalıdır. Hamile kadınların günde en az 8-10 bardak su içmeleri gerekir.

Hamilelikte Karın Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Hamilelik döneminde rahmin genişlemesi ve karnın büyümesi dışında karın ağrısına neden olan başka durumlar da vardır.

1) Kabızlık ve Gaz

Kabızlık ve gaz da maalesef hamileliğin bir parçası. Hamilelik sırasında yükselen bir hormon olan progesteron, tüm sindirim sistemini yavaşlatır ve yiyeceklerin daha ağır ilerlemesine neden olur. Tüketilen gıdalar daha uzun süre bağırsakta kalır ve bu da daha fazla gaz oluşumuna izin verir.

Hamilelikte karın ağrısı ve ishal de anne adaylarını rahatsız eden problemlerdendir. Bunun sebebi ise sürekli değişen hormonlardır. Aynı zamanda kabızlık atlatıldıktan sonra da ishal görülebilir. Kabızlık ve gaz problemiyle mücadele etmek için en iyi yol; bol bol su içmek, kızarmış, yağlı yiyeceklerden uzak durmak ve lif bakımından zengin besinler tüketmektir.

2) Braxton Hicks Kasılmaları

7 aylık hamilelikte karın ağrısı yaşamak Braxton Hicks kasılmalarının olduğu anlamına gelebilir. Bu kasılmalar serviksin genişlemesiyle ilişkili değildir, genelde “yalancı doğum sancıları” olarak adlandırılır ve regl sancısına benzer. Bu ağrıyı gerçek doğum sancısından ayıran özellik ise düzensiz olması ve şiddetinin artmamasıdır. Ilık bir duş almak ve dinlenmek ağrıların azalmasına yardımcı olur.

3) Ektopik (Dış) Gebelik

Yumurta implantlarının rahim dışında bir yerde, çoğunlukla fallop tüpünde olduğu, ektopik veya tubal gebelikler, 50 gebelikte 1 görülür. Ektopik bir hamileliğinizin olması durumunda, tüp şiştikçe, gebeliğinizin 6 ila 10. haftaları arasında yoğun bir ağrı ve kanama yaşayabilirsiniz. Ektopik gebeliklerin sürdürülmesi mümkün değildir ve acil tedavi gerektirir. Geçmişte pelvik, abdominal, fallop tüpü cerrahisi geçirmiş olan kadınlar ve intrauterin cihaz (RİA) bulunan kadınlar ektopik gebelik konusunda risk grubunda sayılabilirler.

4) Düşük

Hamilelikte karın ağrısı ve kanama düşük belirtileri arasındadır, bu nedenle özellikle de ilk 3 ay dikkatli olmak gerekir. Bu tarz karın ağrıları genelde regl sancıları ile benzerlik gösterir. Bazı durumlarda kanamasız ağrılar da görülebilir.

5) Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi)

Preeklampsi, hamileliğin 20. haftasından sonra herhangi bir zamanda gelişebilir. Doktorların her randevuda anne adayının tansiyonunu ölçmesinin sebebi de budur ve preeklampsi yüksek tansiyon ve idrarda protein ile karakterizedir. Yüksek tansiyon, rahim içinde bulunan bebeğe oksijen ve besin taşıyan damarların daralmasına neden olur. Preeklampsi şiddetli olduğunda, karnın sağ üst kısmında ağrı, buna bağlı olarak da bulantı, baş ağrısı, şişkinlik ve göz önünde parlak ışıklar yanıp sönmesi gibi görsel rahatsızlıklarla birlikte olabilir.

Hamilelikte Karın Ağrısı Bebeğe Zarar Verir Mi?

Hamilelik sırasında görülen karın ağrılarının çoğu zararsız olsa da yukarıda bulunan ağrı nedenlerinden bazıları oldukça tehlikelidir ve bebeğe zarar verebilir. Örneğin preeklampsi bunlardan biridir, tedavi edilmediği takdirde hem size hem de bebeğinize zarar verebilir. Yüksek tansiyon ve idrarda protein görülmesinin haricinde diğer preeklampsi belirtileri şunlardır:

Üst karın ağrısı, genellikle sağ tarafta kaburgaların altında

Mide bulantısı ya da kusma

Şiddetli baş ağrısı

Bulanık görme veya ışığa duyarlılık

Trombositopeni (kandaki trombosit seviyesinin düşmesi)

Preeklampsi ne kadar şiddetliyse ve hamileliğinizde ne kadar erken ortaya çıkarsa, siz ve bebeğiniz için tehlikeleri de o kadar fazla olur. Böyle bir durumda erken doğum söz konusu olabilir. Bebeğin prematüre doğması sağlığı açısından bazı problemlere yol açabilir. Bu gibi sorunlar yaşadığınızda doktorunuza başvurunuz.

Preeklampsinin diğer bir komplikasyonu ise fetüsün yeterli büyüyememesidir çünkü preeklampsi, kanı plasentaya taşıyan arterleri etkiler. Plasenta yeterince kan alamazsa, oksijen ve besini de yeterli seviyede alamaz. Bu, fetal büyüme kısıtlaması, düşük doğum ağırlığı veya preterm doğum olarak da bilinen yavaş büyümeye yol açabilir.

Hamilelikte Karın Ağrısını Azalmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Gebelik sürecinde karın ağrısı şikayetini önlemek için anne adaylarımızın hayatında ufak değişimler yapması önerilir. Beslenmeden oturuş şekline kadar birkaç ufak dokunuş sayesinde karın içinde oluşan ağrının önüne geçilebilir. Karın ağrısı bazen çevresel faktörlerden dolayı da meydana gelebilir. Müdahale edilebilen noktalara değinerek bu ağrıyı yaşamamak için bilmeniz gerekenleri açıklayalım:

Besin gruplarına dikkat ederek beslenme listesi hazırlanabilir. Karın içinde asitlenmeye neden olan zararlı yiyecekler tüketilmemelidir.

Özellikle de kızarmış ve yoğun şekerli besinler karın ağrısına neden olabiliyor. Bu besinler anne ve bebek sağlığını etkilediği için öğünlerde bulunmamalıdır.

Karın ağrısını gebelik sürecinde yaşamamak için oldukça rahat pozisyonda oturmak ve uzanmak önemlidir.

Eğer hala çalışma ortamında bulunma durumu varsa; bacak ve karın kısmının sıkışmamasına dikkat edilmelidir.

Bacakların uzanmış konumda, karın bölgesine baskı yapmayacak şekilde oturma tercih edilmelidir.

Şekerin yoğun tüketimi karın ağrısını tetikler. Buna önlem almak için rafine şekerden uzak durmak gerekir.

Gebelik sürecinde takipler sık sık yapılarak olası risk faktörlerine karşı tedbir alınmalıdır.

Enfeksiyon durumu da karın ağrısını tetiklediği için eğer enfeksiyon varsa doktorun önerileri dikkate alınmalıdır.

Hamile kadınlar şiddetli baş ağrıları nedeniyle ağrı kesici kullanmayın!

Rastgele ağrı kesici içmek tehlikeli olabilir, ancak doktor kontrolünde uygun ilaçlar kullanılabilir.