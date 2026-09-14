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Gündem FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! “Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım”
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FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! “Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım”

Yeniakit Publisher
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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen videoda, FETÖ üyeliğinden yakalanan eski subay Burkay Karatepe’nin ifadeler dikkat çekti. Videoda Karatepe’nin örgüt içerisindeki geçmişinden 15 Temmuz gecesine kadar uzanan çarpıcı beyanlarına yer veriliyor.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Görüntülerde, FETÖ üyesi olduğu belirlenen eski subay Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından verdiği ifadeler aktarılıyor.

 Karatepe’nin örgütle ilişkisinin geçmiş yıllara dayandığı ve örgütün mahrem yapılanmasına ilişkin çeşitli bilgiler verdiği belirtiliyor.

“Örgüte 98 yılında dahil...”

Görüntülerde yer alan anlatımda Karatepe’nin örgüte 1998 yılında dahil olduğu, sorumlu örgüt abisinin yönlendirmesiyle Maltepe Askerî Lisesi’ne girdiği aktarılıyor.

Videonun ilerleyen bölümünde örgüt içerisindeki sınav sistemine ilişkin de anlatımlara yer veriliyor. Karatepe’nin kurmaylık sınavına ilişkin soruların kendisine verildiğini anlattığı öne sürülüyor.

“FETÖ’cülüğe soruları vermişler”

Videoda, Karatepe'nin sınava girdiğinde karşısına çıkan soruların önceden kendisine verilen sorularla aynı olduğunu anlattığı belirtiliyor. Görüntülerde bu bölüm, “Bakın FETÖ’cülüğe soruları vermişler” ifadesiyle aktarılıyor.

Fethullah Gülen ile görüştüğünü anlattı

Bir diğer dikkat çekici bölümde ise Karatepe’nin ABD’de bulunduğu dönemde Fethullah Gülen ile görüştüğünü ve örgüt için çeşitli yönlendirmeler aldığını söylediği aktarılıyor.

Karatepe, örgütsel toplantılara katıldığını da anlatıyor.

15 Temmuz gecesine ilişkin çarpıcı bölüm

Videonun son bölümünde anlatım 15 Temmuz darbe girişimi gecesine geliyor. Altyazılarda Karatepe’nin 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli’den hareket eden timlerle birlikte Marmaris’e gittiği aktarılıyor.

Videoda bu timlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutuna yönelik gerçekleştirilen saldırıyla bağlantısı olduğu belirtilirken, Karatepe’nin silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer aldığını söylediği aktarılıyor.

Paylaşılan görüntülerde ayrıca operasyon anlarına, ele geçirilen malzemelere ve güvenlik güçlerinin çalışmalarına ait olduğu belirtilen görüntüler de bulunuyor.

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