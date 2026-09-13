Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2,53 promil alkollü olduğu belirlenen tır sürücüsü, iddiaya göre ters şeride girerek motosiklete çarptı. Alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücünün neden olduğu olayda 18 ve 19 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti.
Bursa’da 2,53 promil alkollü halde tır kullanan sürücünün ters şeride girmesi iki gencin yaşamına mal oldu.
Edinilen bilgilere göre, kaza saat 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl kara yolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu’nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, hafif yaralanan K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep Ö.’nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.