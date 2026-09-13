“Ailem Güvende” operasyonunun fitilini ateşleyen ifade ortaya çıktı! Bu ahlaksızlıklara ağzınız açık kalacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bugün başlatılan “Ailem Güvende” operasyonunun fitilini ateşleyen kritik ifadelerden biri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren ifadede, uyuşturucu temininden para karşılığı cinsel ilişkiye, sosyal medya üzerinden müstehcen içerik paylaşımından para transferlerine kadar uzanan çarpıcı bir ağ anlatıldı. İfade sahibinin kimlik bilgileri, soruşturmanın selameti nedeniyle gizli tutuldu.

TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERDİ

Savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan kişi, cep telefonunun şifresini kendi rızasıyla verdi. Telefonda yapılan bilirkişi incelemesinin ardından karşısına çıkarılan fotoğraf, mesaj ve kayıtlar hakkında ayrıntılı beyanda bulunan şüpheli, bazı kişilerden para karşılığında uyuşturucu madde temin ettiğini, bazı adreslerde uyuşturucu kullanılan partiler düzenlendiğini anlattı.

İSİM İSİM ANLATTI

Telefonundaki farklı tarihlere ait uyuşturucu görüntülerinin kimler tarafından kendisine gönderildiğini de savcılığa tek tek açıkladı.

BÖYLE AHLAKSIZLIK GÖRÜLMEDİ! ERKEKLERE ÇALIŞAN “JİGOLO AĞI”

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini ise Telegram yazışmaları oluşturdu. Şüpheli, telefonunda ve sosyal medya hesaplarında kayıtlı çok sayıda kişinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin ise başkalarını para karşılığı erkeklerle buluşturduğunu beyan etti. Dosyaya yansıyan anlatımlarda, bu ilişkiler için kullanılan IBAN hesapları ile Telegram kullanıcı adlarının da savcılığa bildirildiği görüldü.

Şüpheli ayrıca bazı kişilerin Telegram, Instagram, X ve OnlyFans üzerinden müstehcen görüntülerini para karşılığında yayımladığını, bazı kişilerin ise hem uyuşturucu temin ettiğini hem de para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde yer aldığını anlattı. Bir kişi hakkında ise başka kişilere “jigolo” temin ettiği yönünde beyanda bulundu.

HEM UYUŞTURUCU HEM DE FUHUŞ

Savcılık tutanağındaki anlatımlar, uyuşturucu kullanımı ve temini ile para karşılığı cinsel ilişki organizasyonlarının belirli kişiler üzerinden kesiştiğine ilişkin dikkat çekici bilgiler içeriyor. Şüpheli, telefon rehberinde kayıtlı çok sayıda kişi hakkında uyuşturucu kullandıkları veya temin ettikleri yönünde bilgi verirken, bunlardan bazılarının aynı zamanda para karşılığı cinsel ilişki ağı içerisinde bulunduğunu beyan etti.

“AİLEM GÜVENDE” OPERASYONU YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına giren 3 Ağustos 2026 tarihli ifade ve şüphelinin telefonundan elde edilen dijital bulguların ardından soruşturma derinleştirildi. Dosyada ortaya çıkarılan bağlantılar, sosyal medya hesapları, iletişim kayıtları ve finansal izlerin incelenmesiyle genişleyen süreç, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Ankara, Mersin, İzmir ve Aydın’da yürütülen “Ailem Güvende” operasyonuna uzandı.