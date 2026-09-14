CHP'nin mutlak butlak davasında flaş gelişme: Başvuru geri çekildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin mutlak butlan davası'ndaki temyiz başvurusunu geri çektiğini duyurdu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir" dedi.
Müslim Sarı şunları kaydetti:
"Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır.
CHP Kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı bir biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir."
Ayrıntılar geliyor...